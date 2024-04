La NASA conferma l'origine della spazzatura spaziale precipitata su una casa in Florida

La NASA ha confermato i sospetti secondo cui l'UFO che si è schiantato contro una casa in Florida il mese scorso proveniva effettivamente dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L'agenzia ha analizzato l'oggetto cilindrico dopo aver strappato il tetto e due piani di una casa a Napoli l'8 marzo, e ha concluso che proveniva da un'abitazione. Vecchia base di ricarica per batterie Lanciato dalla Stazione Spaziale Internazionale nel 2021.

Più specificamente, la NASA ha rivelato in A Il post sul blog di lunedì L'oggetto incriminato era un componente di supporto utilizzato per montare le batterie su un pallet da 5.800 libbre (2.630 kg) lanciato dalla stazione spaziale. Realizzata in Inconel (una lega metallica in grado di resistere ad ambienti difficili come alte temperature, pressione o carichi meccanici), l'elica del retriever pesa 1,6 libbre e misura 4 pollici di altezza e 1,6 pollici di diametro, leggermente più piccola di una lattina Red Bull standard.