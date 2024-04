I futures Dow Jones salgono di oltre 200 punti all'inizio degli utili

Ho appena avuto una buona conversazione post-utili con il CEO di BNY Mellon (BK) Robin Vince (stamattina hanno segnalato un aumento delle azioni del 2% prima dell'apertura del mercato).

Apprezzo per me il suo pensiero sui prezzi e sui mercati (sotto. Li consideravo inflazionistici!)

“Mentre penso all’andamento dei tassi di interesse, ci sono alcune cose che stanno accadendo nel mondo, ovviamente esistono rischi geopolitici, e proprio oggi c’è una potenziale escalation in corso”. [Israel/Iran] Conflitto: questo è sicuramente un pericolo. Negli Stati Uniti abbiamo un’inflazione relativamente elevata e questo ovviamente rappresenta un po’ di rischio. Ciò solleva interrogativi sul percorso dei tassi di interesse. Abbiamo sfide finanziarie negli Stati Uniti e continuano [high] L’entità dell’emissione di titoli del Tesoro statunitense dal punto di vista del volume. Ciò può essere molto vantaggioso per la nostra attività, ma come cittadino e contribuente devi preoccuparti un po’ della traiettoria della sostenibilità del debito negli Stati Uniti. Quindi c'è molto da fare.

Ora, vi darò anche il rovescio della medaglia, perché quelli che stiamo vedendo sono fondamentali davvero forti per l’economia statunitense, e ciò non significa che non vedremo una correzione ad un certo punto nel mercato azionario – che potrebbe molto bene che accada. Ciò non significa che non potremo subire una recessione prima o poi. Questo è inevitabile ad un certo punto. Ma se si considerano i vantaggi che gli Stati Uniti hanno ora, ne hanno molti significativi su base relativa nel mondo. È un'ottima destinazione per investimenti. Puoi sentirlo dai CEO a livello internazionale. Potete vedere che, con gli investitori che investono i loro soldi negli Stati Uniti, potete vedere come sta andando il mercato azionario, e ci sono molti venti favorevoli che arrivano sui mercati in questo momento. Quindi direi che è un posto dove bisogna essere preparati a tutte le eventualità. Forse potremmo vedere la Fed restare in uno schema di mantenimento. Potremmo vedere la Fed tagliare i tassi di interesse quest’anno? probabilmente. Potremmo assistere ad un rialzo dei tassi da parte della Fed? non impossibile. Bisogna essere preparati, ma allo stesso tempo la tendenza di fondo per i viaggi negli Stati Uniti è molto positiva.