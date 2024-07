La NHL sta riportando Joel Quenneville, Stan Bowman e Al MacIsaac dalle sospensioni legate allo scandalo Blackhawks

Dopo tre anni di esilio a causa di quella che la NHL ha ritenuto una “risposta inadeguata” alle accuse di violenza sessuale di Kyle Beach da parte del video coach dei Chicago Blackhawks Brad Aldrich, l’ex capo allenatore Joel Quenneville, il direttore generale Stan Bowman e il CEO Al MacIsaac sono stati riassegnati dalla National Lunedì la Hockey League. Ora possono cercare lavoro con una squadra NHL e possono iniziare a lavorare già dal 10 luglio.

La Lega ha emesso la decisione di espellere i tre a tempo indeterminato dopo la pubblicazione del rapporto Jenner & Block, una revisione indipendente delle accuse e della risposta, commissionata dai Blackhawks, nell’ottobre 2021. Secondo il rapporto, i tre uomini, insieme ai Blackhawks è stato detto al presidente John McDonough e all’amministratore delegato Jay Blank, e il vicedirettore generale Kevin Cheveldayoff (ora direttore generale dei Winnipeg Jets) ha affrontato le accuse di Beach durante un incontro dopo la vittoria dei Blackhawks in Gara 4 della finale della Western Conference 2010, che ha assicurato loro un posto nella finale della Stanley Cup.

L’allenatore delle abilità mentali Jim Jarry, che ha portato le accuse alla dirigenza dopo averle ascoltate dall’allenatore delle abilità Paul Vincent, ha detto che Quenneville “sembrava arrabbiato ed era preoccupato di sconvolgere l’alchimia della squadra”, secondo il rapporto. Quenneville “ha detto che è stato difficile per la squadra arrivare dove si trova ora, e non potevano gestire questo caso adesso”, ha detto Bowman agli investigatori.

Le accuse rimasero in quella stanza e ad Aldrich fu permesso di continuare il suo lavoro come video coach. Il suo nome fu inciso sulla Stanley Cup e gli fu assegnato il trofeo. Quenneville gli ha dato una recensione positiva per il lavoro.

Tre anni dopo, Aldrich fu condannato per condotta sessuale criminale con un minore nel Michigan.

Dopo la pubblicazione del rapporto, più di 11 anni dopo l’incontro in cui furono presentate le accuse alla dirigenza, i Blackhawks licenziarono immediatamente Bowman e MacIsaac, e Quenneville si dimise da capo allenatore dei Florida Panthers in pochi giorni. Quenneville è il secondo allenatore più vincente nella storia della NHL e ora può riprendere la caccia al record di vittorie di tutti i tempi di Scotty Bowman. Ha bisogno di altre 276 vittorie per superare il punteggio di 1.244 di Scotty Bowman. Scotty Bowman è il padre di Stan Bowman.

Sia Quenneville che Stan Bowman hanno cercato attivamente la riconferma. Bowman era un candidato per il posto di GM la scorsa estate e, nelle sue uniche dichiarazioni pubbliche, Quenneville ha detto al Cam West Podcast di aprile che sentiva di meritare una seconda possibilità.

“Ho commesso un errore nel 2010 e me ne assumo la responsabilità. Allo stesso tempo, penso che ci sia un posto per me nel gioco”, ha detto Quenneville nel podcast.

Secondo diverse fonti e una dichiarazione della lega, sia Quenneville che Bowman hanno lavorato silenziosamente per riconquistare il loro posto nella NHL. Entrambi hanno parlato con Beach e con altre forze per un cambiamento positivo nella NHL, come il fondatore del Respect Group Sheldon Kennedy e l’attivista LGBTQ+ Brooke McGillis.

La National Hockey League ha annunciato lunedì, festa nazionale in Canada e primo giorno di free agency, che i tre uomini hanno fatto abbastanza per tornare in campionato.

“Sebbene sia chiaro che all’epoca le loro reazioni fossero inaccettabili, ciascuno di questi tre individui lo ha riconosciuto e ha utilizzato il proprio tempo lontano dal gioco per impegnarsi in attività che non solo dimostrano un sincero rimorso per quanto accaduto, ma dimostrano anche una maggiore consapevolezza delle responsabilità che hanno tutto il personale della NHL”, in particolare le persone che ricoprono posizioni di leadership”, secondo un comunicato stampa della NHL.

“Inoltre, ognuno di loro ha fatto grandi passi avanti nel miglioramento personale attraverso la partecipazione a innumerevoli programmi, molti dei quali si sono concentrati sulla necessità di rispondere in modo efficace e significativo per affrontare presunti atti di abuso”.

(Foto di Joel Quenneville e Stan Bowman nel 2015: Bruce Bennett/Getty Images)