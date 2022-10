La notizia della corsa di folla in Corea del Sud: più di 100 persone uccise

29 ottobre 2022, 14:09 ET

29 ottobre 2022, 14:09 ET

Almeno 120 persone sono state uccise e 100 ferite dopo essere state schiacciate davanti a una grande folla di Halloween a Seoul sabato notte, hanno detto i vigili del fuoco della città. L’ondata di folla si è verificata durante una delle celebrazioni più chiassose dell’anno nella capitale sudcoreana.

Di quelli confermati morti, 46 erano in ospedale, hanno detto i vigili del fuoco, con il resto portato in una palestra vicina.

Il presidente Yoon Seok Yeol ha ordinato al suo governo di inviare aiuti di emergenza e assistenza medica sul posto – nel famoso quartiere della vita notturna di Itaewon nel centro della città – Il suo ufficio ha dichiarato in una nota che dopo essere stato informato di “diversi feriti”.

L’ufficio del sindaco di Seoul, Oh Se-hoon, in visita nei Paesi Bassi, ha detto che sarebbe tornato in Corea del Sud.

Le immagini pubblicate dai media locali mostravano cittadini, agenti di polizia e operatori sanitari che eseguivano la rianimazione cardiopolmonare sul marciapiede. Le riprese dal vivo sulla MBC-TV locale hanno mostrato i vigili del fuoco che trasportavano quelli che sembravano cadaveri coperti da lenzuola bianche su barelle alle ambulanze.

I media locali hanno affermato che gli stretti vicoli di Itaewon erano pieni fino a 100.000 persone per le celebrazioni di Halloween sabato sera. All’inizio di oggi, grandi proteste hanno bloccato il traffico cittadino nell’area.

Un testimone ha detto che la fuga precipitosa è avvenuta quando la folla si è precipitata in uno stretto vicolo.

“La gente continuava a spingere e schiacciare più persone”, ha detto il testimone. Ha scritto su Twitter. “Le persone che sono state schiacciate sotto la folla piangevano e ho pensato che sarei stato schiacciato a morte anche io, respirando attraverso un buco e chiedendo aiuto”.