La prima eclissi solare è iniziata nel 2022 ed ecco la scena!

È il momento che gli osservatori del cielo stavano aspettando: è iniziata la prima eclissi solare dell’anno.

Il Eclissi solare parziale il 30 aprile È iniziato intorno alle 14:45 EST (1845 GMT), secondo Data e ora.com, che trasmette in diretta dall’Argentina e dal Cile. Tuttavia, l’eclissi è stata visibile per la prima volta nell’Oceano Australe al largo delle coste dell’Antartide, dove pochi osservatori del cielo possono godersi eclissi solare.

Il LunaL’ombra ha impiegato circa un’ora per raggiungere la punta meridionale del Sud America ed è diventata accessibile agli osservatori del cielo. Una trasmissione Timeanddate.com da El Colorado, Cile, a circa 30 miglia (50 chilometri) da Santiago, ha mostrato i primi avvistamenti di il Sole Con la funzione “morso” mancante chiaramente visibile dopo le 16:30 EST (2030 GMT). Potresti Guarda l’eclissi in diretta su Space.comPer gentile concessione di Timeanddate.com.

L’ombra della luna, e quindi l’eclissi parziale a sua volta, continuerà lungo un percorso di nord-est fino a svanire quando il sole tramonta sul Sud America, terminando alle 18:37 EST (2237 GMT).

Prima che arrivi quel momento, però, l’eclissi ha alcune viste più belle da offrire. Il momento della più grande eclissi si verificherà alle 16:41 EDT (2041 GMT) sull’Oceano Antartico. Oltre al feed di El Colorado, Timeanddate.com offre anche viste di Santa Eufemia, in Argentina, durante la sua trasmissione continua.

Una vista delle prime fasi di un’eclissi solare parziale il 30 aprile 2022, vista da El Colorado fuori Santiago, Cile. (Credito immagine: TimeandDate.com)

Se ti perdi l’eclissi di oggi o desideri vedere più cielo nella tua vita, la prossima eclissi sarà totale Eclissi lunare dal 15 maggio; La prossima eclissi solare avverrà il 25 ottobre.

Puoi prepararti per la prossima eclissi solare con la nostra guida attiva Come fotografare un’eclissi solare in sicurezza. Le nostre guide a Le migliori fotocamere per l’astrofotografia e il I migliori obiettivi per l’astrofotografia Può aiutarti a trovare l’attrezzatura fotografica di cui hai bisogno per scattare le tue foto.