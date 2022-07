La sicurezza di Lil Baby spinge violentemente un uomo fuori dal palco in Svizzera

Riproduci contenuto video



Man mano che i fan più accaniti affrontano i rapper, più conseguenze devono affrontare – chiedi solo a questo poveretto, che è stato buttato fuori dal palco con la forza. Piccolo BambinoLa guardia del corpo è corpulenta.

È stata la performance di Atlanta MC in Svizzera questa settimana – nientemeno che all’Openair Frauenfeld – quando ad un certo punto durante il suo set… un tizio ha interrotto la performance e apparentemente ha cercato di connettersi con LB affrettandosi.

Puoi vedere Lil Baby che si prepara per un ragazzo, mettendo il suo braccio in quella che sembra essere una mossa deterrente – mentre stava rappando – ma fortunatamente… la sicurezza è arrivata appena in tempo, e lo ha fatto con un po’ di grinta .

Come puoi vedere, una delle guardie ha morso il corpo dell’intruso… e lo ha mandato a vagare verso la barriera della prima fila, cosa che alla fine lo ha scioccato solo per essere lasciato irrequieto a terra.

Non è chiaro cosa sia successo a questo ragazzo… immaginiamo che sia stato portato in ospedale, ma potrebbe anche essersi preparato per l’acrobazia. È interessante notare che questo non è il primo incontro pazzo con uno spettatore coraggioso. Rudi Ricco passato Qualcosa di simile questa settimana.



Tutti questi attori emergenti sono accaduti molto ultimamente… o almeno sembra che lo stiamo vedendo molto, comunque.