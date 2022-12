La sonda marziana InSight invia un selfie di addio agrodolce 4 anni dopo aver rivelato i misteri del Pianeta Rosso

Aggiornamento: poco dopo la pubblicazione di questo articolo, la NASA ha confermato che lo era Impossibile contattare il lander Mars Insight (Si apre in una nuova scheda) in due successivi tentativi, ponendo fine alla missione quadriennale sulla superficie del pianeta.

Twilight si avvicina al lander su Marte della NASA InSight, un laboratorio di sismologia robotica che studia il funzionamento interno del Pianeta Rosso dal novembre 2018.

Martedì (20 dicembre), la NASA ha annunciato in a dichiarazione (Si apre in una nuova scheda) InSight non è riuscito a rispondere alle comunicazioni di routine dalla Terra. Questa è un’indicazione preoccupante, anche se non sorprendente, che InSight potrebbe finalmente essere morto dopo mesi di bassa alimentazione.

“La mia forza è molto debole, quindi questa potrebbe essere l’ultima foto che posso inviare”, ha detto il funzionario Account Twitter di Insight (Si apre in una nuova scheda) Tweet il 19 dicembre con un selfie coperto di polvere. “Non preoccuparti per me però: il mio tempo qui è stato produttivo e tranquillo. Se posso continuare a parlare con la mia squadra di missione, lo farò, ma me ne andrò presto. Grazie per essere rimasto con me.”

InSight ha twittato questo ultimo selfie coperto di polvere per salutare il mondo il 19 dicembre. (Credito immagine: NASA)

I pannelli solari su cui InSight fa affidamento per l’alimentazione sono stati continuamente esposti a polvere e sporcizia negli ultimi quattro anni, riducendo gradualmente la potenza disponibile. Le cose sono andate così male quest’estate che la NASA ha spento tutti gli strumenti scientifici di InSight tranne il sismometro, in modo che il vacillante rover potesse concentrarsi sul suo obiettivo principale della missione – ascoltare i terremoti marziani per studiare l’interno marziano – il più a lungo possibile.

La NASA dichiarerà ufficialmente terminata la missione InSight se la sonda non risponde per una seconda sessione di comunicazione consecutiva. Quindi, il team operativo composto da 25-30 persone completerà il lavoro assicurandosi che quattro anni di dati InSight siano correttamente archiviati e resi prontamente disponibili per l’utilizzo da parte dei ricercatori di tutto il mondo.

Insight è atterrato sull’Elysium Planitia di Marte, una pianura vulcanica attiva a cavallo dell’equatore marziano, il 26 novembre 2018. Utilizzando un braccio robotico, il rover ha dispiegato un piccolo sismometro (un dispositivo utilizzato per misurare le onde sismiche generate dai terremoti e i loro effetti ) sulla pianura, poi la coprì con uno scudo dal caldo e dal vento a forma di cupola. Da allora, InSight ha rilevato più di 1.300 terremoti marziani, uno dei più grandi Forte terremoto di magnitudo 4.7 il 4 maggio 2022 .

Lo studio di questi dati sismici ha davvero aiutato gli scienziati Mappa il misterioso interno di Marte Scoprire Il più grande impatto di meteoriti mai registrato Nel sistema solare è stato scoperto che può verificarsi attività vulcanica sul pianeta rosso Conduce a una fonte nascosta di acqua liquida .

Con un massimo di quattro anni di dati disponibili, gli scienziati di tutto il mondo probabilmente utilizzeranno le intuizioni di InSight per svelare i misteri di Marte per molti anni a venire. Addio, dolce robot.