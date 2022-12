Oscar 2023: Natto Natto di RRR Collection entra nella rosa dei candidati

La selezione per l’opera pittorica “Naatu Naatu” in “RRR” di Ram Charan e Jr NTR per l’Oscar nella categoria Migliore canzone originale ha segnato un altro importante risultato per l’epico film d’avventura di SS Rajamouli.

Il frenetico “Naatu Naatu”, scritto da MM Keeravani, cantato da Kala Bhairava e Rahul Sipligunj, gli è valso una nomination ai Golden Globe. Keravani ha anche ricevuto il premio per il miglior regista musicale dalla Los Angeles Film Critics Association.

Nella rosa dei candidati c’erano anche Chhello Show (The Last Show), un film gujarati di Pan Nalin che è stato selezionato come voce ufficiale dell’India per gli Academy Awards, nella categoria Best International Fiction, e il documentario di Shaunak Sen All That Breathes, che ha vinto un premio al Film Festival Era all’inizio di quest’anno.

Essere nelle liste degli Oscar, che vengono rilasciate in più fasi, non è la stessa cosa che essere nominato.

La rosa dei candidati per “Naatu Naatu” è arrivata poche ore dopo che “RRR” ha ricevuto nomination per altri due premi globali. Il film è stato candidato ai London Critics Circle Awards nelle categorie Film in lingua straniera dell’anno e Risultati tecnici (Thriller). Il film ha ricevuto due nomination ai Golden Globe 2023.

Tuttavia, “RRR” è stato selezionato solo per 1 delle 10 categorie annunciate finora, ed è stata una delusione per alcuni a Tollywood. Ci si aspettava che il film epico facesse il taglio finale degli effetti visivi e della rosa dei candidati della colonna sonora originale.

Il film è ancora in corsa per le due categorie più prestigiose: miglior film e miglior regista (Rajamouli è stato premiato in questo slot dal New York Film Critics Circle). La selezione di queste categorie, insieme ad altre 11, avverrà nei prossimi giorni.

Il titolo ufficiale di “RRR Movie” ha twittato che “Naatu Naatu” è la prima canzone indiana ad essere selezionata per gli Oscar. Il tweet ha aggiunto: “Grazie a tutti per averci supportato durante il nostro viaggio”.

Le nomination agli Oscar saranno annunciate il 24 gennaio. La 95a edizione degli Academy Awards si svolgerà il 12 marzo 2023 al Dolby Theatre di Los Angeles.