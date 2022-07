Taron Egerton spera di interpretare Wolverine nel MCU

immagine : Studi del Novecento

Da quando Fox si è procurato strappa disney Lo ha spiegato Kevin Feige mutanti Si dirigeranno verso l’MCU Alla fineNon sono mancate le speculazioni su chi interpreterà la nuova puntata degli X-Men. Moreso del Professor X o Magneto, Ghiottone È lui che ha qualche opinione a riguardo. In questi giorni, noi Adesso lo so Non c’è niente che impedisca a Hugh Jackman di tornare al ruolo (e alla dieta francamente ridicola che deve mantenere) che lo ha portato alla celebrità del cinema. Ma non c’è mai stata carenza di persone che volevano che qualcuno di nuovo prendesse il sopravvento, e ora un attore sta facendo esattamente quello che vuole. Ovviamente invece di ballare intorno all’argomento e lo spero Essere John Krasinski alla fine Film.

In particolare, è Taron Egerton di Kingsman E il uomo razzo fama (o, cosa più importante, MoominrollChi vuole partecipare al fumetto un lavoro. Così ha detto al New York Times; Mentre promuove il suo prossimo spettacolo su Apple TV + merlo, Egerton ha ammesso di aver parlato con i dipendenti dei Marvel Studios, incluso Kevin Feige, del coinvolgimento nel gioco dei supereroi . Sebbene sia qualcosa che spera di ottenere, sa anche che ci sono alcune grandi scarpe da riempire, indipendentemente da chi interpreterà il personaggio alla fine. “Sarò eccitato, ma sarò anche ansioso”, ha detto Egli ha detto. “Hugh è così attaccato al ruolo che mi chiedo se sarebbe stato così difficile per qualcun altro farlo”. Nel 2019, l’attore ha parlato di rendersi conto che i fan volevano che interpretasse il ruolo, ed è stato lusingato dal fatto che stessero facendo il tifo per lui.

Parlare con Feige aumenta leggermente le possibilità di Egerton di interpretare Wolverine , ma è anche possibile che Feige e il suo equipaggio abbiano in mente qualcun altro con cui giocare. Dal momento che la Marvel ha così tante cose nelle sue varie fasi di produzione, non sapremo davvero quale sarà il futuro di Egerton finché non lo sapremo. Forse finirà per essere un Wolverine, forse verrà rinchiuso a causa della Torcia Umana o Nova. (Forse sarebbe un buon gigante?) Ad ogni modo, è dubbio che non finirà per interpretare un supereroe alla fine, perché tutti gli altri lo fanno… È solo una questione di chi sarà.

[via[via[عبر[viaIl giornalista di Hollywood]

