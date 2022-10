La Stazione Spaziale Internazionale ha dovuto cambiare orbita per evitare la spazzatura spaziale russa

Nel 2021, la Russia ha fatto saltare in orbita il defunto satellite Kosmos 1408 in Un test missilistico ampiamente condannato. Lunedì notte, la Stazione Spaziale Internazionale ha condotto una manovra di evitamento per allontanarsi dalla spazzatura spaziale lasciata dal test.

“Questa sera, i propulsori Progress 81 della Stazione Spaziale Internazionale sono stati lanciati per cinque minuti e cinque secondi in una manovra predeterminata per evitare detriti per fornire al complesso una distanza aggiuntiva dalla traiettoria prevista di una porzione di detriti russi Cosmos 1408”, Lo ha detto la Nasa in una nota. Progress 81 è una nave mercantile russa attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale. I propulsori del veicolo spaziale possono essere utilizzati per spostare la stazione in orbita.

Senza la manovra, il pezzo di detriti avrebbe dovuto passare a 3 miglia (5 chilometri) dalla stazione, che era troppo vicina per il comfort. I propulsori hanno spostato la Stazione Spaziale Internazionale in orbita a un’altitudine più elevata.

L’amministratore della NASA Bill Nelson ha definito il test missilistico “irresponsabile”. L’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale era Costretto a prendere un rifugio di emergenza Subito dopo che il test è stato condotto nel 2021. All’inizio del 2022, l’Agenzia spaziale europea per l’osservazione della Terra Il satellite Sentinel-1A è sopravvissuto con difficoltà Collisione con il relitto del Cosmos 1408.

La spazzatura spaziale è un problema che sta peggiorando. Il campo dei detriti varia da satelliti inutilizzabili a grandezza naturale a piccoli frammenti di spazzatura. Anche piccoli pezzi possono danneggiare satelliti, veicoli spaziali e stazioni spaziali. Le agenzie spaziali monitorano costantemente i detriti in modo che possano essere apportate correzioni per mantenere le risorse spaziali al sicuro.

La NASA ha affermato che la manovra di lunedì non ha influenzato le attività della Stazione Spaziale Internazionale.