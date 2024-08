La tempesta tropicale Ernesto colpisce Porto Rico

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – La tempesta tropicale Ernesto si è abbattuta martedì nel Mar dei Caraibi nordorientali mentre colpiva Porto Rico, dove le autorità hanno chiuso le scuole, aperto rifugi e trasferito dozzine di pappagalli in via di estinzione nel territorio degli Stati Uniti in stanze a prova di uragano.

Si prevede che Ernesto diventi un uragano all’inizio di mercoledì poiché il centro della tempesta si sposterà a nord di Porto Rico su una rotta verso le Bermuda. I meteorologi hanno emesso un avviso di uragano per gli Stati Uniti e le Isole Vergini britanniche, nonché per le piccole isole portoricane di Vieques e Culebra, popolari tra i turisti.

“Ernesto potrebbe avvicinarsi o raggiungere la forza dell’uragano entro 24 ore”, ha detto il National Hurricane Center statunitense di Miami in un avviso emesso martedì mattina tardi. Sono stati emessi avvisi di tempesta tropicale anche per Porto Rico, St. Kitts e Nevis, Montserrat, Anguilla, St. Maarten, St. Barth e St. Maarten.

Si prevede che la tempesta si sposterà sopra o vicino alle Isole Vergini americane martedì sera e passerà a nord-est e nord di Porto Rico tra martedì e mercoledì mattina.

Forti piogge hanno cominciato a cadere su Porto Rico e forti venti hanno trasformato l’acqua dell’oceano in un colore turchese lattiginoso, mentre le persone si precipitavano a mettere in sicurezza le loro case e le loro attività.

“Spero che tutto questo passi in fretta”, ha detto Jose Rodriguez, 36 anni, mentre saliva sul tetto della baracca di legno di suo zio nella comunità afro-caraibica di Piñones, sulla costa settentrionale di Porto Rico, per assicurarsi l’attività di street food fritto.

Ernesto si trovava a circa 85 miglia (140 chilometri) a est di St. Croix martedì pomeriggio. I suoi venti massimi sostenuti erano di 60 mph (95 km/h) e si muoveva verso ovest-nordovest a 18 mph (30 km/h).

Il governatore di Porto Rico Pedro Pierluisi ha detto che “è prevista forte pioggia”, esortando le persone a rimanere a casa entro martedì sera.

Ha attivato la Guardia Nazionale mentre gli equipaggi di tutta l’isola visitavano le aree soggette a inondazioni e i residenti anziani come parte dei preparativi dell’ultimo minuto. Nel frattempo, funzionari del Ministero delle Risorse Naturali che lavorano nei centri di allevamento L’unico pappagallo nativo rimasto sull’isolala regione amazzonica di Porto Rico, li trasferì nell’entroterra.

Ernesto Rodriguez del Servizio Meteorologico Nazionale ha avvertito che il percorso della tempesta potrebbe cambiare man mano che si avvicina a Porto Rico.

“Non dobbiamo abbassare la guardia”, ha detto.

Mentre la pioggia intermittente cadeva sul nord-est di Porto Rico, i residenti di Piñones hanno cercato di ottenere qualche ora di lavoro in più.

Maria Abreu, 25 anni, mentre aspettava i clienti preparava pasticcini fritti ripieni di gamberetti, granchio, pollo e persino carne di iguana.

“Vengono sempre. Li comprano quando va via la corrente”, ha detto.

Sulla strada, Juan Pizarro, 65 anni, stava raccogliendo circa 100 noci di cocco dalle palme che ondeggiavano nella forte brezza. Aveva già messo in sicurezza la sua casa.

“Sono pronto a tutto”, ha detto.

I meteorologi hanno messo in guardia da onde alte fino a sei metri, inondazioni diffuse e possibili frane, con pioggia prevista tra i sei e gli otto pollici (15-20 centimetri) a Porto Rico e nelle Isole Vergini americane, e fino a 10 pollici (25 centimetri) nell’isolato. aree. Porto Rico ha sei bacini idrici che erano già straripati prima della tempesta.

I funzionari di Porto Rico hanno avvertito di diffuse interruzioni di corrente dovute al collasso della rete elettrica, che gli equipaggi stanno ancora lavorando per riparare dopo che è stata devastata dall’uragano Maria nel settembre 2017 come tempesta di categoria 4.

Juan Saca, presidente di Loma Energy, una società privata che gestisce la trasmissione e la distribuzione di energia a Porto Rico, ha invitato le persone a segnalare le interruzioni di corrente: “Il sistema elettrico di Porto Rico non è sufficientemente aggiornato per rilevare interruzioni di corrente”.

Le interruzioni di corrente sono state una preoccupazione anche nelle vicine Isole Vergini americane per ragioni simili, con interruzioni di corrente segnalate lunedì a St. Thomas e St. John.

“Non dormirci sopra”, ha detto il governatore delle Isole Vergini americane Albert Bryan Jr., la cui amministrazione ha annunciato martedì scorso che avrebbe chiuso tutte le scuole.

Martedì mattina presto, l’uragano Ernesto ha colpito l’isola caraibica francese di Guadalupa, con le autorità che hanno chiuso diverse strade principali, invitando le persone a rimanere a casa e avvertendo che la qualità dell’acqua potabile sarebbe compromessa per diversi giorni. Nel frattempo, la tempesta ha abbattuto due alberi ad Antigua, interrompendo la corrente elettrica in gran parte dell’isola.

Ernesto è la quinta tempesta nominata della stagione degli uragani atlantici di quest’anno.

La National Oceanic and Atmospheric Administration ha previsto quest’anno una stagione degli uragani atlantici superiore alla media A causa delle temperature oceaniche recordL’agenzia prevede tra le 17 e le 25 tempeste nominate, con da quattro a sette uragani maggiori di categoria 3 o superiore.