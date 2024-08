Ogni grande partita è stata rinviata al 2025

Le date di uscita dei videogiochi sono Al giorno d’oggi è più un suggerimento che una promessaQuesto è comprensibile. L’industria dei giochi è dura e il pubblico non è mai stato così impegnato e volubile. Tuttavia, è frustrante scoprire che lo sparatutto di fantascienza o l’avventura fantasy che stavi aspettando non uscirà presto, e gran parte di quella frustrazione si sta verificando ora, dato che molte delle uscite di alto profilo di quest’anno sono stati recentemente rinviati al 2025.

Il rollback finale al 2025 è iniziato con RiconosciutoL’imminente uscita del gioco di ruolo d’azione di Obsidian Entertainment era prevista per questo autunno, ma ora uscirà invece a febbraio. Microsoft ha detto Il ritardo darà ulteriore spazio alla lista dei prossimi giochi esclusivi per Game Pass e consentirà allo studio più tempo per perfezionare il gioco open-world. L’azienda continua a promettere almeno un grande rilascio ogni trimestre, e questa mossa potrebbe aiutarla a rispettarlo più da vicino.

Il prossimo è stato È stato sostituitoun altro gioco esclusivo per la console Xbox. Il platform 2.5D è stato posticipato al prossimo anno “per garantire il rispetto degli elevati standard che ci siamo prefissati”, secondo il team di sviluppo. È stato pubblicato su TwitterIl gioco sarà ancora giocabile alla Gamescom alla fine di questo mese, ma non è stata ancora fissata una nuova data di uscita.

non dovrebbe essere lasciato fuori, Terminator: Sopravvissuti “Il gioco è arrivato in ritardo anche ad agosto. “Negli ultimi mesi siamo rimasti davvero colpiti dal vostro entusiasmo e sopraffatti dalla risposta ai nostri annunci, e sappiamo quanto i fan siano ansiosi di aspettare.” Terminator: Sopravvissuti” Leggi un post Su Twitter. “Per realizzare la nostra visione e assicurarci di offrire un gioco all’altezza delle vostre aspettative, abbiamo bisogno di tempo extra.” Il gioco di sopravvivenza open world avrebbe dovuto essere rilasciato in accesso anticipato a ottobre. Ora i fan dovranno aspettare fino al 2025 per avere un assaggio di questa nuova acquisizione robotica di Skynet.

Nel frattempo, molti altri film di successo previsti per l’uscita nel 2024 non hanno ancora date di uscita specifiche. Indiana Jones e il Grande Cerchio, Dragon Age: Guardiano del VeloE Metal Gear Solid Delta: Mangiatore di serpenti Dovrebbero arrivare tutti quest’anno. Si spera che nessuno di loro venga coinvolto nella spirale dei ritardi.