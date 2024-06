Le azioni Apple hanno raggiunto livelli record dopo gli annunci dell’intelligenza artificiale

Le azioni di Apple (AAPL) sono aumentate di oltre il 5% toccando un massimo intraday martedì mentre gli investitori digerivano l’annuncio della sua piattaforma AI Apple Intelligence.

Dopo che le azioni sono scese lunedì durante e dopo il keynote della WWDC della società, le azioni sono aumentate mentre alcuni analisti di Wall Street hanno applaudito gli annunci della società.

“Se separi il segnale dal rumore, capisci che questa è una capacità senza precedenti che Apple introdurrà e integrerà l’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni”, ha detto a Yahoo Finance l’amministratore delegato di DA Davidson Gil Luria (video sopra).

Dopo l’evento di lunedì, Luria ha aggiornato Apple alla modalità Acquista da Neutrale e ha alzato il suo obiettivo di prezzo da 200 a 230 dollari.

Lunedì Apple ha annunciato “Apple Intelligence”, la sua tanto attesa incursione nello spazio dell’intelligenza artificiale generativa. La società ha affermato che la piattaforma sarà integrata in tutti i prodotti hardware e software dell’azienda, da iPhone e Mac a Mail, Messaggi e Foto. Apple Intelligence sarà disponibile per iPhone 15 Pro, iPad e Mac basati sui chip della serie M1 di Apple.

Le caratteristiche principali della versione includono aggiornamenti a Siri, che può, ad esempio, scansionare i telefoni alla ricerca di indirizzi inviati nei messaggi o trovare foto nella libreria fotografica di un telefono in base a comandi vocali. Apple ha inoltre introdotto nuovi aggiornamenti software per iPhone, orologi e prodotti informatici.

“La nostra esperienza nei sondaggi tra i consumatori con l’introduzione di iPhone di generazione precedente suggerisce che il ciclo di aggiornamento dell’hardware è guidato maggiormente da una serie di miglioramenti delle funzionalità in varie applicazioni che collettivamente forniscono ragioni per aggiornare nei prossimi anni.” L’analista senior di JP Morgan, Samik Chatterjee, ha scritto lunedì in una nota ai clienti.

“L’implementazione delle funzionalità AI su Mac, iPad e iPhone supporterà il ciclo di aggiornamento su tutti i dispositivi”, ha aggiunto.

Gli annunci hanno coronato un mese di entusiasmo per il titolo, poiché erano già circolate voci su alcune novità, inclusa una partnership con l’operatore ChatGPT OpenAI.

Dopo essere state brevemente sorpassate da Nvidia (NVDA), le azioni del produttore di iPhone sono ora tornate ad essere la seconda azienda più preziosa al mondo (dietro Microsoft) con una capitalizzazione di mercato di oltre 3,1 trilioni di dollari.

Il CEO di Apple Tim Cook pronuncia le sue osservazioni all’inizio dell’Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) il 10 giugno 2024 a Cupertino, in California. (Justin Sullivan/Getty Images) (Justin Sullivan tramite Getty Images)

Le azioni di Apple sono aumentate di oltre il 15% negli ultimi due mesi, dopo un inizio anno lento a causa delle preoccupazioni per il rallentamento della domanda di iPhone. Analisti come Luria e Chatterjee ritengono che il prossimo ciclo di aggiornamento di iPhone sia all’orizzonte, con nuove funzionalità AI in arrivo solo su iPhone 15 Pro e generazioni successive.

“Quando le persone acquisteranno nuovi telefoni durante le festività natalizie, vedranno questa fantastica funzionalità”, ha detto Luria. “Lo mostreranno ai loro amici e familiari e il ciclo di aggiornamento del prodotto avverrà nei prossimi mesi e trimestri.”

Questo, ha sostenuto Luria, dovrebbe essere un importante catalizzatore per il futuro del titolo.

“La mancata crescita dei ricavi di Apple ha lasciato le azioni invariate”, ha detto Luria. “In questo momento, pensiamo che ciò consentirà alla crescita complessiva di Apple di accelerare da una cifra bassa a media, forse anche da una cifra alta nel prossimo anno o due. Questo è ciò che potrebbe spingere le azioni di Apple.”

