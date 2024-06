Il primo ritratto ufficiale di re Carlo è stato vandalizzato dagli attivisti

00:51- Fonte: CNN Il video mostra un ritratto di Re Carlo vandalizzato dagli attivisti



Gli attivisti di un gruppo per i diritti degli animali hanno vandalizzato il primo ritratto ufficiale di re Carlo, attualmente esposto in una galleria di Londra.

Martedì il gruppo attivista Animal Rising ha pubblicato un video sui suoi canali di social media in cui si vedono due attivisti che usano un rullo di vernice per incollare striscioni sull’immagine del re.

Il pubblico potrà visitare liberamente il ritratto del re, esposto alla Philip Mold Gallery nel centro di Londra fino al 21 giugno.

Il dipinto è il primo ritratto ufficiale di re Carlo come re. Sopracciglia alzate Quando è stato rivelato all’inizio di quest’anno. L’artista Jonathan Yeo ha dipinto il re su uno sfondo di pennellate rosso cremisi, suscitando reazioni contrastanti.

Gli attivisti hanno coperto la testa del re con l’immagine del personaggio dei cartoni animati britannici Wallace, della serie comica “Wallace and Gromit”. Sulla lavagna è stato poi segnato anche un fumetto con la seguente didascalia: “Niente formaggio grommet, guarda tutta questa crudeltà nelle fattorie RSCPA”.

L’azione è stata progettata per attirare l’attenzione su un nuovo rapporto, pubblicato domenica dal gruppo, che ha indagato su 45 allevamenti i cui standard di benessere sono garantiti dalla Royal Society per la prevenzione della crudeltà verso gli animali (RSPCA). Il programma collaudato della RSPCA promette di dare agli animali nelle fattorie protette più spazio per vivere e di non tenerli mai in gabbia. La carne, il pesce e i latticini prodotti da questi allevamenti sono contrassegnati dal logo RSCPA. Il sito web Animal Rising ha descritto le loro scoperte come “dannate”, sostenendo di averlo trovato “Estrema crudeltà verso gli animali” In tutti gli allevamenti visitati.

Il mese scorso, Re Carlo è diventato Patrono Reale della RSPCA. In una dichiarazione a un quotidiano britannico TelegrafoUn attivista di Animal Rising ha spiegato: “Dato che King Charles è un grande fan di ‘Wallace e Gromit’, non potevamo pensare a un modo migliore per attirare la sua attenzione sulle scene orribili nelle fattorie assicurate della RSPCA! Anche se speriamo che ciò possa intrattenere Sua Maestà, lo invitiamo anche a riconsiderare seriamente se vuole essere associato alle terribili sofferenze che colpiscono le aziende agricole sanzionate dalla RSPCA.

(Durante il suo fidanzamento nel 2012 a Clarence House per celebrare il Giubileo di diamante della defunta regina Elisabetta, la regina Camilla disse a un gruppo di suoi figliastri che “Wallace e Gromit sono le sue persone preferite al mondo.”)

Diritti degli animali/Twitter La regina Camilla ha dichiarato nel 2012 che la serie di film “Wallace e Gromit” era tra le “preferite” del re.

Animal Rising si descrive come un’organizzazione non violenta che lotta per “una transizione urgente verso un sistema alimentare sostenibile e giusto a base vegetale”. Chiede inoltre che il programma confermato dalla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), che a suo dire copre “la crudeltà su scala industriale”, venga abolito.

La RSPCA ha risposto alle affermazioni di Animal Rising in una dichiarazione fornita martedì alla CNN, sottolineando che “qualsiasi preoccupazione sul benessere degli allevamenti certificati RSPCA Assuring viene presa molto sul serio e RSPCA Assured agisce rapidamente per esaminare queste accuse”.

“Abbiamo risposto in modo aperto e trasparente alle sfide lanciate da Animal Rising alla nostra attività agricola”, continua la dichiarazione. “Sebbene riconosciamo che Animal Rising, come noi, vuole ciò che è meglio per gli animali, il suo attivismo rappresenta una distrazione e una sfida al lavoro che tutti facciamo per creare un mondo migliore per ogni animale”.

L’organizzazione si è anche detta “scioccata” dal vandalismo del dipinto. “Accogliamo con favore il controllo del nostro lavoro, ma non possiamo tollerare attività illegali di alcun tipo”, si legge nella loro dichiarazione.

Secondo Philip Mould, proprietario della galleria dove è esposto il dipinto, il dipinto “non è stato danneggiato” perché era protetto da uno strato di perspex. I foglietti adesivi utilizzati dagli attivisti sono rimasti sull’immagine per “meno di dieci secondi”, ha detto Mold alla CNN.

Gli attivisti hanno lasciato l’edificio dopo essere stati invitati a farlo, ha detto Mold, aggiungendo che anche la galleria ha presentato una denuncia alla polizia.

Mold ha detto che al momento non ci sono piani per limitare l’esposizione del cartello, anche se il personale rimarrà “in allerta” dopo l’incidente.