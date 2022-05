Tim McGraw rende omaggio alla figlia “talentuosa” Gracie augurandole un felice 25esimo compleanno

Tim McGraw ha reso omaggio alla sua talentuosa figlia Gracie McGraw augurandole un felice 25esimo compleanno.

L’icona della musica country, che condivide Gracie con la moglie Faith Hill, giovedì ha pubblicato su Instagram: “Buon 25° compleanno alla nostra figlia maggiore Gracie! Così intelligente, così gentile, così, così talentuoso….. e che grande cuore pazzo! “

Mi ispiri ogni giorno. Continua a sognarli, grandi sogni mia dolce ragazza.

Auguri di compleanno: l’icona della musica country Tim McGraw ha inviato dolci auguri di compleanno alla figlia maggiore Gracie, che ha compiuto 25 anni il 5 maggio.

Il 55enne vincitore del Grammy includeva un selfie che mostrava lui e il suo maggiore nella posizione.

La laureata della New York University indossava una classica maglietta di The Devil Made Me Do It, mentre suo padre indossava una felpa nera con cappuccio e un cappellino da baseball.

Gli auguri di compleanno di Tim hanno raccolto quasi 70.000 Mi piace, inclusa la star del 1883 Rita Wilson, che ha scritto “Happy Birthday Gracie!!!!!”

Il vincitore dell’Academy Country Music Award ha festeggiato il suo compleanno il 1 maggio.

I migliori auguri: i post sulle pagine Instagram di Tim e Grace hanno prodotto migliaia di commenti, inclusi gli auguri di compleanno per gli attori Rita Wilson, Garrett Hedlund ed Eric Nelson

L’esilarante Grace ha pubblicato alcuni dei suoi festeggiamenti di compleanno sui social media.

Ho festeggiato un quarto di secolo con gli amici al Cuixmala Resort in Messico cavalcando, guardando le zebre e rilassandomi a bordo piscina.

L’attore Eric Nelson nel 1883 inviò i suoi saluti: “Sì. Gracie della ragazza dell’HDD!

Così ha fatto l’attore Garrett Hedland, che ha scritto con entusiasmo: “Buon compleanno, Gracieie!!!”

Gracie sembra aver ereditato le capacità musicali dei suoi genitori, ma il suo viso sembra essere orientato verso il palcoscenico musicale, se il video pubblicato sulla pagina Instagram di Tim è indicativo.

La giovane attrice e cantante era in piedi davanti a uno schermo blu, pubblicando la sua versione dell’opera teatrale “I’m the Greatest Star”, originariamente interpretata dalla leggendaria Barbra Streisand in Funny Girl. Grace si è trasferita da Los Angeles a New York alla fine del 2021 per perseguire i suoi sogni a Broadway.