Guarda il lancio del razzo Starship Super Heavy di SpaceX in questo video epico

Guardare la navicella spaziale ritornare sulla Terra la scorsa settimana è stato forse più emozionante che vederla sollevarsi dalla piattaforma.

SpaceX ha lanciato il suo gigantesco razzo Starship per la quarta volta in assoluto il 6 giugno, inviando il gigantesco veicolo nello spazio dal suo sito Starbase nel sud del Texas.

Il piano di volo prevedeva che entrambi gli stadi della Starship – il primo stadio a propulsione super pesante e lo stadio superiore da 50 metri, chiamato Starship, o semplicemente nave – si orientassero verso la Terra per un atterraggio nell’acqua oceanica. Il Super Heavy avrebbe dovuto atterrare nel Golfo del Messico, mentre la nave mirava all’Oceano Indiano. Entrambi gli stage sono riusciti a mantenere l’atterraggio e abbiamo potuto osservare magnificamente il ritorno a casa di Super Heavy.

Il booster super pesante del gigantesco razzo Starship di SpaceX ritorna sulla Terra per atterrare nell’oceano poco dopo il lancio, il 6 giugno 2024. (Credito immagine: SpaceX tramite X)

Sabato (8 giugno), SpaceX Pubblicato su X Un video di 25 secondi delle fasi finali della discesa del Super Heavy attraverso l’atmosfera terrestre. Il video, che combina le riprese di una barca o di un drone con quelle catturate dalle telecamere Super Heavy a bordo, cattura il rombo dei motori Raptor del booster mentre spara in un postbruciatore di atterraggio appena sopra le onde.

Il Super Heavy sembra essere abbastanza intatto, cosa che non si può dire per una nave. Il palco superiore era molto più alto, più veloce e più lontano del Super Heavy, quindi il suo ritorno è stato ancora più focoso e drammatico. Ad esempio, mancavano diverse piastrelle dello scudo termico e un pannello quasi si bruciò a causa del riscaldamento per attrito, ma la nave riuscì a resistere finché non colpì l’acqua.

Le prestazioni della navicella spaziale sono migliorate in ciascuno dei suoi quattro voli di prova, tutti avvenuti negli ultimi 14 mesi. Durante il primo volo, ad esempio, i due stadi della Starship non sono riusciti a separarsi come previsto e SpaceX ha fatto saltare in aria il veicolo in movimento circa quattro minuti dopo il lancio.

La separazione degli stadi è avvenuta nel volo 2, ma è stata anche relativamente breve, terminando dopo soli otto minuti. Il volo 3 durò circa 50 minuti, ma né il Super Pesante né la nave raggiunsero le aree di atterraggio previste; Entrambi i veicoli si sono schiantati mentre tornavano sulla Terra.

SpaceX si prepara al quinto lancio di Starship, il razzo più grande e potente mai costruito. Ma potremmo aver già visto l’ultimo degli oceani molto pesanti; Poco dopo il lancio, avvenuto il 6 giugno, Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX, ha suggerito che la società avrebbe potuto farlo Prova a prendere il booster che ritorna Con i bracci “bacchette” della gigantesca torre di lancio della Base Stellare.