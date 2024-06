Saulos Chilima: Il vicepresidente del Malawi è morto in un incidente aereo con altri 9 passeggeri

CNN

Il vicepresidente del Malawi Saulos Chilima è morto in un incidente aereo insieme ad altri nove passeggeri, ha annunciato martedì il presidente del Malawi Lazarus Chakwera.

L’aereo è scomparso dopo aver fallito l’atterraggio all’aeroporto internazionale di Mzuzu, a circa 380 chilometri a nord della capitale Lilongwe. Chakwera ha detto in un discorso alla nazione che i rottami dell’aereo erano stati localizzati.

“L’operazione di ricerca e salvataggio che avevo ordinato per ritrovare l’aereo scomparso che trasportava il nostro Vice Presidente e altri nove è stata completata. Sono profondamente addolorato e dispiaciuto di informarvi che si è rivelata una terribile tragedia. “Ha detto Chakwera.

Il leader del Malawi ha rivelato che l’aereo è stato trovato “completamente distrutto” vicino a una collina nella foresta di Chikangawa, nel nord del Malawi, aggiungendo che “le parole non possono descrivere quanto sia triste”.

Chakwera ha elogiato il suo vice, descrivendolo come “un brav’uomo, un padre e marito devoto e un cittadino patriottico che ha servito il suo paese con distinzione”.

“La sua scomparsa è un’enorme perdita per sua moglie Mary, la sua famiglia, i suoi amici e colleghi di governo e per tutti noi come nazione”, ha detto Chakwera nel suo discorso dalla capitale del Malawi. Il Presidente ha anche espresso la sua tristezza per la perdita degli altri passeggeri a bordo dell’aereo.

Il leader malawiano ha sottolineato la tragicità dell’incidente, raccontando ai giornalisti di aver viaggiato in precedenza sullo stesso aereo.

“Ma nonostante i precedenti dell’aereo e l’esperienza dell’equipaggio, qualcosa è andato terribilmente storto con l’aereo mentre tornava a Lilongwe”, ha aggiunto.

Lunedì sera, il presidente ha detto ai giornalisti che il controllo del traffico aereo aveva consigliato all’aereo del vicepresidente di non tentare un atterraggio e aveva raccomandato di tornare nella capitale a causa della scarsa visibilità. Poco dopo, le autorità hanno perso i contatti con l’aereo ed è iniziata un’operazione di ricerca.

Gianluigi Gorcia/AFP/Getty Images Il vicepresidente del Malawi Saulos Chilima è visto fare una campagna nel 2019.

Martedì scorso, le forze di difesa del Malawi hanno dichiarato di aver schierato droni e almeno 200 soldati per cercare l’aereo nella riserva forestale di Chikangawa, dove sono state ricevute le ultime indicazioni sulla sua posizione.

Il comandante della forza Paolo Valentino Ferri ha detto che le operazioni di soccorso sono state ritardate a causa delle cattive condizioni meteorologiche.

Chakwera ha detto che il vicepresidente e altre nove vittime saranno sepolte “in modo dignitoso”.

Le riprese dal vivo hanno mostrato che i loro resti sono arrivati ​​nella capitale martedì sera e sono stati ricevuti da Chakwera.

Il Paese osserverà 21 giorni di lutto nazionale per Chilima e gli altri funzionari uccisi nell’incidente. Il periodo di lutto inizierà l’11 giugno e durerà fino al 1° luglio, secondo un comunicato diffuso dall’Ufficio del Presidente.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres si è detto “profondamente rattristato” quando ha appreso la notizia dell’incidente aereo. “Esprimiamo le nostre condoglianze alle loro famiglie e siamo al fianco del popolo del Malawi in questo triste momento”, ha aggiunto.

Chilima, 51 anni, è tornata in Malawi il 6 giugno dopo aver partecipato al vertice Corea-Africa a Seul la scorsa settimana. Inizialmente ha servito come vicepresidente dell’ex presidente Peter Mutharika Tra il 2014 e il 2019 prima di prestare giuramento come vicepresidente per la seconda volta nel 2020. Chilima, un economista, ha precedentemente diretto Airtel Malawi, ed è il primo malawiano a guidare la società di telecomunicazioni.

“Considero uno dei più grandi onori della mia vita aver servito come vicepresidente e consigliere negli ultimi quattro anni”, ha affermato il presidente Chakwera.

Chilima lascia la moglie Mary e due figli.