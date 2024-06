La serie Pixel 8 di Google ottiene USB-C su DisplayPort; Le voci sulla modalità desktop si stanno surriscaldando

L’aggiornamento Android di giugno di Google è stato rilasciato e ne offre alcuni Cambiamenti evidenti Per telefoni Pixel. La cosa ancora più interessante è che Pixel 8a, Pixel 8 e Pixel 8 Pro ottengono tutti la funzionalità DisplayPort Alt Mode tramite le loro porte USB-C. Ciò significa che puoi passare da USB-C a DisplayPort e collegarlo direttamente alla TV o al monitor. Era questo Si dice da sempre E sono caduto in alcuni Versione beta di Android prima, ma ora è finalmente entrato in produzione.

Il supporto iniziale del display del Pixel 8 è esattamente l’opposto. Puoi avere uno strano telefono verticale al centro del widescreen o capovolgere il telefono lateralmente e ottenere un design più sensato. Puoi vedere che è utile per video o presentazioni. Sarebbe bello se potesse fare di più.

Insieme a questo anno in più di voci sul viewport, c’è stato un costante battito di tamburo (di nuovo) per una modalità desktop Android. Google ha sperimentato questa idea sin dal rilascio di Android 7.0 nel 2016. Nel 2019, ci è stato detto che si trattava solo di un progetto di test di sviluppo e che non era mai stato distribuito su alcun dispositivo reale. Il business attorno alla modalità desktop di Android si sta surriscaldando, quindi forse un secondo cambiamento in questa idea porterà a un prodotto reale.

Corpo del robot Mishal Rahman ha monitorato la nuova modalità desktop per un po’ e ora è attiva e funzionante. La nuova modalità desktop assomiglia proprio a un vero sistema operativo desktop. Ogni app riceve una decorazione della finestra della barra del titolo con l’icona dell’app, l’etichetta, i pulsanti di ingrandimento e di chiusura. Puoi trascinare e ridimensionare le finestre; Il sistema operativo supporta l’affiancamento automatico delle finestre mediante trascinamento sul lato dello schermo; C’è anche un piccolo menu a discesa nell’icona dell’applicazione sulla barra del titolo. Se lo esegui utilizzando la barra delle app inferiore di un tablet Android, avrai molto di ciò che ti serve per un sistema operativo desktop.

Proprio come l’ultima volta, non abbiamo idea se si trasformerà in un prodotto reale. Certamente Samsung, il più grande partner Android, ritiene che valga la pena implementare l’idea. La modalità desktop “DeX” di Samsung è presente da molti anni sui suoi dispositivi.

Il supporto DisplayPort fa parte dell’aggiornamento di giugno 2024 e dovrebbe essere presto implementato sui dispositivi.