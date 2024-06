Hubble rivela un antico testimone della fusione delle galassie

NGC 2005, un ammasso globulare nella Grande Nube di Magellano, è una prova cruciale a sostegno della teoria delle galassie che si evolvono attraverso fusioni.

Questa meravigliosa foto da Telescopio spaziale Hubble L’ammasso globulare NGC 2005 è unico Sebbene non sia insolito in sé, è peculiare in relazione all’ambiente circostante.

NGC 2005 si trova a circa 750 anni luce dal cuore della Grande Nube di Magellano (LMC), la Grande Nube di Magellano. via LatteaLa sua più grande galassia satellite si trova a circa 162.000 anni luce dalla Terra. Gli ammassi globulari sono ammassi densamente popolati che possono formare decine di migliaia o milioni di stelle. La sua densità fa sì che sia fortemente legato alla gravità, ed è quindi molto stabile. Questa stabilità contribuisce alla loro longevità: gli ammassi globulari possono avere miliardi di anni e come tali spesso includono stelle molto vecchie.

Pertanto, studiare gli ammassi globulari nello spazio può essere un po’ come studiare i fossili sulla Terra: i fossili forniscono informazioni sulle proprietà di piante e animali antichi, e gli ammassi globulari fanno luce sulle proprietà delle stelle antiche.

Le attuali teorie sull’evoluzione delle galassie prevedono che le galassie si fondano tra loro. È opinione diffusa che le galassie relativamente grandi che osserviamo nell’universo moderno si siano formate dalla fusione di galassie più piccole. Se questo fosse vero, gli astronomi si aspetterebbero di vedere prove che le stelle più antiche nelle galassie vicine abbiano avuto origine in ambienti galattici diversi. Poiché è noto che gli ammassi globulari contengono stelle antiche e data la loro stabilità, costituiscono un eccellente laboratorio per testare questa ipotesi.

NGC 2005 è un ammasso globulare e la sua presenza ha fornito prove a sostegno della teoria dell’evoluzione delle galassie attraverso fusioni. In effetti, le stelle di NGC 2005 hanno una composizione chimica diversa rispetto alle stelle della circostante LMC. Ciò suggerisce che la Grande Galassia abbia subito una fusione con un’altra galassia da qualche parte nella sua storia. Quell’altra galassia si è fusa e dispersa da tempo, ma NGC 2005 resta indietro come un antico testimone della fusione avvenuta molto tempo fa.