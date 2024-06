Oprah Winfrey è a casa e “si sente meglio” dopo che un virus allo stomaco l’ha mandata al pronto soccorso

CNN

Oprah Winfrey è in via di guarigione dopo che un virus allo stomaco ha mandato il magnate dei media al pronto soccorso.

“La signora Winfrey si sta riprendendo da un virus allo stomaco e ha ricevuto una flebo per la disidratazione su consiglio del suo medico”, ha detto martedì un rappresentante di Winfrey alla CNN “Sta riposando e si sente meglio ogni giorno”.

Winfrey ha detto alla sua cara amica e giornalista Gayle King in un… video Sulla pagina Instagram di King è stata pubblicata una chiamata secondo cui “non riesce a trattenere abbastanza acqua per rimanere idratata”, costringendola a cercare cure ospedaliere.

Quando King ha notato che la sua amica sembrava “debole” nel video, Winfrey ha convenuto che non si sentiva ancora al 100%.

Ma Winfrey ha detto: “Sto arrivando”.

Ha notato che anche molte persone nella sua casa sono state infettate dall’insetto e ha avvertito gli spettatori di non lavarsi le mani.

Winfrey Mancante È prevista un’apparizione per l’episodio di martedì di “CBS Mornings”, dove rivelerà le sue ultime scelte per Oprah’s Book Club in un incontro con King e l’autore del libro.

Per coloro che se lo chiedono, la selezione del club del libro di Winfrey è un bestseller del New York Times “alla moda” Di David Wroblewski.