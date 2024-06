Le forze sudcoreane hanno sparato colpi di avvertimento dopo che i soldati nordcoreani hanno attraversato il confine

SEOUL, Corea del Sud (AP) – I soldati sudcoreani hanno sparato colpi di avvertimento dopo che le forze nordcoreane hanno brevemente violato il confine teso all’inizio di questa settimana, ha detto martedì l’esercito sudcoreano, mentre i due rivali sono impegnati in una repressione in stile Guerra Fredda Lancio di palloncini E trasmissioni pubblicitarie.

Di tanto in tanto si sono verificati spargimenti di sangue e scontri violenti sul confine pesantemente fortificato tra le due Coree, chiamato zona smilitarizzata. Anche se l’incidente di domenica è avvenuto nel mezzo di crescenti tensioni tra le due Coree, gli osservatori dicono che è improbabile che si trasformi in un’altra fonte di ostilità, poiché la Corea del Sud ritiene che i nordcoreani non abbiano commesso intenzionalmente l’incursione al confine e che nemmeno la Corea del Nord abbia risposto al fuoco.

Lo stato maggiore congiunto della Corea del Sud ha affermato che domenica alle 12.30 alcuni soldati nordcoreani che stavano partecipando ad azioni non specificate sul lato settentrionale del confine hanno attraversato la linea di demarcazione militare che divide i due Paesi.

I capi di stato maggiore congiunti hanno affermato che i soldati nordcoreani che trasportavano strumenti di costruzione, alcuni dei quali armati, sono immediatamente tornati nel loro territorio dopo che l’esercito sudcoreano ha sparato colpi di avvertimento e ha emesso una trasmissione di avvertimento. Ha aggiunto che la Corea del Nord non ha svolto altre attività sospette.

Il portavoce dei capi di stato maggiore congiunti Lee Sung-joon ha detto ai giornalisti che l’esercito sudcoreano ha valutato che i soldati nordcoreani non sembravano aver attraversato il confine intenzionalmente perché il sito era un’area boschiva e le linee di demarcazione militare non erano chiaramente visibili.

Non mi ha fornito ulteriori dettagli. Ma i media sudcoreani hanno riferito che circa 20-30 soldati nordcoreani sono entrati nel territorio sudcoreano a circa 50 metri di distanza, probabilmente dopo essersi persi. I rapporti affermano che la maggior parte dei soldati nordcoreani trasportava pale e altri strumenti di costruzione.

La zona smilitarizzata, lunga 248 chilometri (155 miglia) e larga 4 chilometri (2,5 miglia), è il confine più pesantemente armato del mondo. Si stima che circa due milioni di mine siano sparse dentro e vicino al confine, che è anche protetto da una recinzione di filo spinato, trappole per carri armati e forze di combattimento su entrambi i lati. È l’eredità della guerra di Corea del 1950-1953, che si concluse con un armistizio, non con un trattato di pace.

Domenica, la Corea del Sud ha ripreso le trasmissioni di propaganda anti-Pyongyang tramite altoparlanti al confine in risposta al recente lancio da parte della Corea del Nord di palloncini che trasportavano sterco e spazzatura attraverso il confine. La Corea del Sud ha affermato che la Corea del Nord ha installato in risposta i propri altoparlanti al confine, ma non li ha ancora accesi.

La Corea del Nord ha affermato che la sua campagna di palloncini è stata una risposta agli attivisti sudcoreani che hanno lanciato i propri palloncini per diffondere volantini di propaganda critici nei confronti del governo autoritario del leader Kim Jong Un, dispositivi USB contenenti canzoni pop coreane, spettacoli teatrali sudcoreani e altri oggetti nel paese. Corea del nord.

La Corea del Nord è molto sensibile a qualsiasi critica esterna al suo sistema politico, poiché la maggior parte dei suoi 26 milioni di abitanti non ha accesso ufficiale alle notizie straniere. Domenica sera, la sorella di Kim e alto funzionario, Kim Yo Jong, ha avvertito di una “nuova risposta” se la Corea del Sud continuasse le sue trasmissioni tramite altoparlanti e si rifiutasse di fermare le sue campagne di volantini civici.

Lo scambio di megafoni e palloncini – entrambi guerre psicologiche in stile Guerra Fredda – ha aggravato le tensioni tra le due Coree, poiché i colloqui sulle ambizioni nucleari della Corea del Nord sono rimasti in fase di stallo per anni.