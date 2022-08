Le immagini satellitari mostrano che la piattaforma di ghiaccio antartico sta crollando più velocemente di quanto si pensasse

Un’analisi satellitare ha mostrato, mercoledì, che i ghiacciai costieri dell’Antartide stanno rimuovendo gli iceberg a una velocità maggiore rispetto alla capacità della natura di ricostituire il ghiaccio rotto, raddoppiando le stime precedenti delle perdite dalla più grande calotta glaciale del mondo negli ultimi 25 anni.

Il primo studio nel suo genere, condotto dai ricercatori del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA vicino a Los Angeles e pubblicato sulla rivista Nature, ha sollevato nuove preoccupazioni sulla rapidità con cui il cambiamento climatico sta indebolendo le piattaforme di ghiaccio galleggianti dell’Antartide e accelerando la loro ascesa . livelli globali del mare.

La scoperta principale dello studio è stata che la perdita netta di ghiaccio antartico da “riproduzione” di pezzi di ghiacciai costieri nell’oceano è all’incirca la dimensione della quantità netta di ghiaccio che gli scienziati già sapevano fosse persa a causa dell’assottigliamento del ghiaccio causato dallo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio. dal basso dall’aumento della temperatura del mare.

L’analisi ha concluso che il diradamento e il parto insieme hanno ridotto la massa delle piattaforme di ghiaccio dell’Antartide di 12 trilioni di tonnellate dal 1997, il doppio della stima precedente.

Secondo lo scienziato del JPL Chad Green, autore principale dello studio, la perdita netta di copertura di ghiaccio nel continente dalla sola nascita nell’ultimo quarto di secolo si estende su quasi 37.000 chilometri quadrati (14.300 miglia quadrate), un’area grande più o meno la Svizzera.

“L’Antartide sta crollando ai suoi bordi”, ha detto Green nell’annuncio dei risultati della NASA. “E mentre le piattaforme di ghiaccio diminuiscono e si indeboliscono, i massicci ghiacciai del continente tendono ad accelerare e ad aumentare il tasso di innalzamento del livello del mare globale”.

Le conseguenze potrebbero essere disastrose. Ha detto che l’Antartide ha l’88% del potenziale sul livello del mare di tutto il ghiaccio del mondo.

Le piattaforme di ghiaccio, strati galleggianti permanenti di acqua dolce ghiacciata attaccati alla terra, impiegano migliaia di anni per formarsi e agire come puntoni che impediscono ai ghiacciai che sarebbero scivolati facilmente nell’oceano, provocando l’innalzamento dei mari.

Quando le piattaforme di ghiaccio sono stabili, il ciclo naturale a lungo termine di nascita e ricrescita mantiene le loro dimensioni abbastanza costanti.

Ma negli ultimi decenni, il riscaldamento degli oceani ha indebolito le piattaforme dal basso, un fenomeno precedentemente documentato dagli altimetri satellitari che misurano l’altezza variabile del ghiaccio e mostrano perdite in media di 149 milioni di tonnellate all’anno dal 2002 al 2020, secondo la NASA.

immagine dallo spazio

Per la loro analisi, il team di Greene ha compilato immagini satellitari da lunghezze d’onda visibili, infrarosse, termiche e radar per tracciare il flusso glaciale e il parto dal 1997 in modo più accurato che mai a oltre 30.000 miglia (50.000 km) dalla costa antartica.

Le perdite misurate dai vitelli da parto hanno superato così tanto la rigenerazione naturale della piattaforma di ghiaccio che i ricercatori hanno scoperto che è improbabile che l’Antartide torni ai livelli dei ghiacciai precedenti al 2000 entro la fine di questo secolo.

L’accelerazione della nascita del ghiaccio, come il diradamento del ghiaccio, è stata più pronunciata nell’Antartide occidentale, un’area più colpita dal riscaldamento delle correnti oceaniche. Anche nell’Antartide orientale, una regione le cui piattaforme di ghiaccio sono state a lungo considerate meno vulnerabili, ha detto Green, “stiamo assistendo a più perdite che guadagni”.

Uno degli eventi di nascita dell’Antartide orientale che ha sorpreso il mondo, ha detto Green, è stato il crollo e la disintegrazione della massiccia piattaforma di ghiaccio Konger-Glenzer a marzo, forse un segno di una maggiore debolezza a venire.

Eric Wolf, professore di ricerca della Royal Society presso l’Università di Cambridge, sottolinea l’analisi dello studio su come si è comportato la calotta glaciale dell’Antartide orientale durante i periodi caldi in passato e modella ciò che potrebbe accadere in futuro.

“La buona notizia è che se ci atteniamo ai due gradi di riscaldamento globale promessi dall’accordo di Parigi, l’innalzamento del livello del mare dovuto alla calotta glaciale dell’Antartide orientale dovrebbe essere modesto”, ha scritto Wolf in un commento allo studio del JPL.

Ha affermato che la mancata riduzione delle emissioni di gas serra rischierebbe di contribuire “di diversi metri all’innalzamento del livello del mare nei prossimi secoli”.

