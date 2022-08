Gioco Field of Dreams MLB 2022: quattro cose da sapere con Cubs, i Reds si incontreranno in Iowa

Giovedì , Chicago Cubs E il Cincinnati Rossi Si incontreranno a Dyersville, Iowa, per la seconda edizione del gioco Dream Field della Major League Baseball. Il gioco è un omaggio vivente al popolare film del 1989 “campo dei sogniCon Kevin Costner, James Earl Jones, Amy Madigan e il compianto Ray Liotta, è stata in parte un’esplorazione della nostalgia del baseball.

Sebbene le opinioni divergano sull’efficacia del film, è indiscutibile che sia uno dei film di baseball più discussi e in primo piano di tutti i tempi (è stato anche candidato all’Oscar per il miglior film). Il film si basa sulla decisione presa dal personaggio del contadino Costner di scolpire un diamante da baseball da un campo di grano – con grande rischio personale e ad un costo – tutto a causa della voce di un sussurratore misterioso che gli dice:

Questo campo sarà visitato dai fantasmi di giocatori di baseball di lunga data e da una presenza perduta nella vita del personaggio di Costner. Ma basta spoiler.

Le dimensioni del campo cinematografico stesso – ora un’importante destinazione turistica dell’Iowa – non potevano giocare una partita di major league, ma un campo vicino allestito per la partita FoD inaugurale dell’anno scorso tra New York Yankees E il Chicago White Sox Ha sicuramente catturato l’essenza delle cose. Gente, c’era un sacco di mais.

Ora prepariamo la scena per Field of Dreams 2nd Edition giocando le cose di base da sapere.

Come guardare Il campo dei sogni

dove: Dyersville, Iowa | quando: 19:15 ET di giovedì 11 agosto

canale tv: Volpe | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Prospettiva: da annunciare in seguito

Ora alcune cose da sapere sull’edizione 2022.

1. I Reds e i Cubs indosseranno l’uniforme Throwback

Dato che Field of Dreams è stato fortemente ispirato dall’era Deadball oltre un secolo fa, le due squadre rivali saranno adeguatamente equipaggiate. Qui dice che sembrerà molto buono. Per prima cosa, i cuccioli:

E il:

Questo tipo di miscelazione funziona molto bene. La maglia e i pantaloni sono della campagna per striscioni dei Cubs del 1929 e il cappello della stagione 1914.

Ora per i rossi:

Questo gruppo ha avuto un ruolo di primo piano durante il periodo 1914-20 e puoi considerare l’elmetto da battuta dei Reds uno dei primi favoriti per la “cosa migliore che accada” quando si tratta dell’uniforme FoD 2022.

La MLB tendeva a tenere colloqui al microfono con i giocatori in panchina e persino sul campo mentre la partita era in corso, e non sorprende che fosse così giovedì sera. I giocatori fortunati/danneggiati in questo gioco saranno Joy Foto dei Reds e il difensore dei Cubs Ian Hap. A un certo punto durante la partita scuoteranno il microfono a due vie. Con la presenza attraente e divertente di Votto, potrebbe essere perfetto per questo genere di cose.

3. Lo stadio sarà il protagonista

Come l’anno scorso, lo stadio di calcio FoD progettato su misura sarà la storia della notte. Come notato sopra, il campo del film non è adatto per una competizione MLB, ma il campo utilizzato cattura la stessa essenza grazie a note di grazia come un tabellone segnapunti fatto a mano e 159 acri di mais circostante alto 10 piedi steli. Ciò che aggiunge all’atmosfera è la recinzione a maglie di catena verde alta sette piedi che fa sembrare, sì, stanno giocando nel mezzo di un campo di grano dell’Iowa.

Inoltre, ogni squadra avrà un logo di rimbalzo inciso nel mais dietro il muro del campo destro. considerazione:

4. Sarà difficile superare l’edizione dell’anno scorso

Il primo gioco FoD, a differenza del modello di quest’anno, prevedeva contendenti ed eventuali playoff. Inoltre, lo shortstop dei White Sox Tim Anderson ha eseguito uno degli atti di chiusura più memorabili della stagione contro gli Yankees:

Inoltre, la MLB osserva che la partita dell’anno scorso “ha portato quasi sei milioni di spettatori e ha visto la partita di baseball in singolo più seguita della stagione regolare su qualsiasi rete dal 1998”.

Dato che sia i Reds che i Cubs si stanno avvicinando al fondo della classifica della National Central League e sono in lizza per un posto nel 2023, la posta in gioco è chiaramente molto più bassa. Tuttavia, l’ambientazione e la grafica sono le vere star di FoD e sarai di nuovo al culmine.