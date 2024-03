Le società di TV via cavo sono tenute a fornire i totali delle tariffe in tempo reale e le norme FCC.

I fornitori di TV via cavo e via satellite dovranno mostrare i costi totali degli abbonamenti video come parte degli sforzi della Federal Communications Commission per migliorare la trasparenza dei prezzi.

In Nuova versione I costi totali includono commissioni di terze parti che spesso possono accumularsi inaspettatamente per gli utenti, ha affermato giovedì la FCC. Secondo le nuove linee guida, i consumatori avranno la possibilità di confrontare i costi e la programmazione dei fornitori con altri concorrenti come i servizi di streaming.

“Le tariffe e gli addebiti per la programmazione video offerti dai fornitori di servizi via cavo e DBS (trasmissione diretta via satellite) sono spesso nascosti nei materiali promozionali e nelle fatture fuorvianti, causando una confusione significativa e costosa per i consumatori”, ha affermato la FCC. “Questo formato di prezzo aggiornato “tutto in uno” consente ai consumatori di fare scelte informate”.

Secondo i nuovi mandati, le società via cavo e via satellite devono identificare chiaramente tutti i costi come un'unica voce, ha affermato la FCC. Non è più possibile trattenere canoni come programmi sportivi regionali o approvare ritrasmissioni.

La FCC prevede di eliminare le tariffe di terminazione anticipata del cavo

L'ultimo mandato della FCC è solo l'ultimo esempio del lavoro del gruppo per combattere le commissioni indesiderate e migliorare la trasparenza.

La Commissione si sta preparando a lanciare “etichette per i consumatori di banda larga” obbligatorie, informazioni di facile comprensione riguardanti i costi e le prestazioni dei servizi Internet e tariffe aziendali per la terminazione anticipata.

Gli utenti spesso pagano una somma Altri $ 37 Il rapporto Consumer Reports and General Knowledge del 2023 ha mostrato che la bolletta mensile media quando si guardano sport regionali, si trasmettono programmi TV o si utilizzano set-top box a noleggio.

La NCTA e la Internet Television Association si sono opposte alla sentenza Rapporto del 6 marzo Tuttavia, sarà difficile fornire una cifra anticipata quando le tariffe regionali variano a seconda della località.

“L'NCTA ha chiarito che l'obbligo di rivelare il prezzo post-promozione sarebbe poco pratico, se non impossibile, da rispettare e porterebbe a pubblicità confuse ed eccessivamente complesse”, afferma il rapporto.