Il regista del Monte Everest David Breshears è stato trovato morto nella sua casa nel Massachusetts

David Breshears, l'alpinista, autore e regista che ha co-diretto e prodotto un documentario IMAX del 1998 sulla scalata dell'Everest, è morto, ha confermato sabato il suo manager.

Aveva 68 anni.

Breshears è stato trovato privo di sensi nella sua casa di Marblehead, nel Massachusetts, giovedì, ha detto Ellen Gulbranson.

David Breshears durante le riprese del documentario IMAX sulla scalata del Monte Everest nel 1996. AP

Ha detto che è morto per cause naturali, ma “la causa esatta della morte rimane sconosciuta al momento”.

Breshears ha scalato il Monte Everest cinque volte, anche utilizzando una telecamera IMAX nel 1996, ha detto la sua famiglia.

“Ha unito la sua passione per l'arrampicata e la fotografia per diventare uno dei registi di film d'avventura più ammirati al mondo”, ha affermato la famiglia in una dichiarazione scritta.

Nel 2007, Breshears ha fondato GlacierWorks, che su Facebook si descrive come un’organizzazione no-profit che “mette in risalto i cambiamenti nei ghiacciai himalayani attraverso l’arte, la scienza e l’avventura”.

“Con GlacierWorks, ha utilizzato la sua esperienza nell'arrampicata e nella fotografia per creare documenti unici che rivelano gli effetti drammatici del cambiamento climatico sulla storica catena montuosa”, ha affermato la sua famiglia.

Breshears siede fuori dalla sua tenda al campo base dell'Everest.

Nel 1983, Breshears trasmise le prime immagini televisive in diretta dalla vetta dell'Everest, secondo il suo sito web, che afferma anche che nel 1985 divenne il primo cittadino americano a raggiungere la vetta due volte.

Breshears e la sua squadra stavano girando il documentario sul Monte Everest quando una bufera di neve colpì la montagna il 10 maggio 1996, uccidendo otto alpinisti.

Lui e la sua squadra hanno interrotto le riprese per aiutare gli alpinisti.

