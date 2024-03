Trump subisce lo shock del teleprompter durante una manifestazione in Ohio

Icona della città angolare Un'icona a forma di angolo rivolto verso il basso. L'ex presidente Trump a una manifestazione in Ohio il 16 marzo 2024. Scott Olson/Getty Images

L’ex presidente Donald Trump ha avuto difficoltà a leggere il gobbo durante una manifestazione in Ohio sabato.

A volte il suo discorso a ruota libera era difficile da seguire.

Martedì Trump ha appoggiato Bernie Moreno alle primarie del Senato dell’Ohio.

Sabato pomeriggio, Donald Trump si è goduto alcuni momenti imprecisi con il suo gobbo in un aeroporto spazzato dal vento fuori Dayton, Ohio.

Nonostante abbia appoggiato la corsa di Bernie Moreno alle primarie del Senato dello stato, ormai alle porte, Trump ha trascorso gran parte del suo tempo a criticare il presidente Joe Biden e i democratici che lo hanno sconfitto nel 2020.

Mentre i teleprompter venivano visti svolazzare con venti a 35 miglia all'ora, Trump si lamentò: “Non pagare questi idioti!” si riferisce a coloro che li hanno istituiti.

Mentre faticava a pronunciare il suo discorso e regolava i gobbo, ha scherzato: “Penso che li abbia messi Joe Biden!”

Il suo successivo discorso a ruota libera a volte fu difficile da seguire, anche se in seguito notò quanto fosse brillante “avere un presidente che non avesse bisogno di un gobbo”.

Trump lo ha fatto spesso La parola è gaffe Lo ha detto l’ex presidente Obama Un raduno di dimensioni moderate in Ohio, Joe Biden una volta ha sconfitto con successo Obama alle elezioni. Non è chiaro cosa intendesse.

Trump ha detto: “Sai cosa è interessante? Joe Biden ha battuto Barack Obama, qualcuno ha sentito parlare di lui? In ogni stato indeciso, Biden ha battuto Obama, ma in ogni altro stato è stato ucciso”.

Ribadendo l’ormai famosa storia anti-immigrati “Il Serpente”, Trump ha faticato a pronunciare la parola “morso”.

Un “sangue” per l’America se Trump perde

In un'altra parte del suo discorso, Trump ha detto che sarebbe stato un “bagno di sangue” per l'America se non avesse vinto a novembre.

“Ora, se non sarò eletto, sarà un bagno di sangue. Sarà molto breve”, ha detto Trump. “Sarà sanguinoso per il Paese.”

Anche se non è chiaro a cosa si riferisse l’ex presidente, i commenti sono arrivati ​​nell’ambito di una denuncia contro l’industria automobilistica del paese. Ha poi detto alla folla che se avesse vinto, la Cina non sarebbe stata in grado di vendere veicoli importati agli Stati Uniti.

Moreno e Trump

L'ultimo raduno di Trump arriva tre giorni prima delle primarie del Senato GOP di martedì, in cui Moreno affronterà il senatore Matt Dolan e il segretario di Stato dell'Ohio Frank LaRose.

Moreno, un ricco uomo d’affari di Cleveland, un tempo forte critico di Trump, ha sostenuto Marco Rubio nelle primarie repubblicane del 2016. Nel 2021, Lo ha riferito la NBC Moreno aveva precedentemente definito Trump un “maniaco” e un “pazzo che prende il controllo del partito” nelle e-mail trapelate.

In Ohio questo fine settimana, Moreno ha salutato Trump come un “grande americano” e ha criticato i repubblicani che lo hanno criticato.

“Sono così stufo che i repubblicani dicano: 'Sostengo le politiche del presidente Trump, ma non mi piace quel ragazzo'”, ha detto, unendosi a Trump sul palco.

Allo stesso modo Trump ha respinto le accuse democratiche contro Moreno, dicendo: “Sta ricevendo il trattamento democratico più duro in questo momento. Non lo sopporteremo”.