New Orleans Saints, la sicurezza Tyrone Matthew accetta l’accordo

Materi, La. – Tiranno Matteo Tornare a casa.

Una fonte ha confermato a ESPN che i New Orleans Saints hanno concordato un accordo con All-Pro Security, che è cresciuta a New Orleans. Ha recitato in LSU. I dettagli del contratto non erano immediatamente disponibili.

Il 13 maggio, Matthew, 30 anni, ha visitato la loro struttura di gruppo con i Saints in aprile poiché non sono stati rifirmati come agenti liberi dai sindaci del Kansas. Ha anche quasi incontrato i Philadelphia Eagles. Ma quando la NFL non ha scelto uno dei draft durante il fine settimana, il bisogno di difesa offensiva di New Orleans è aumentato.

Inoltre, l’iscrizione di free agent dopo lunedì pomeriggio non sarà più un fattore nella formula di selezione della bozza della NFL, il che potrebbe aiutare a rafforzare il mercato per altri grandi nomi non firmati.

I Saints hanno perso due difese titolari in questa stagione Marco Williams Baltimora ha firmato con i Ravens Malcom Jenkins Pensionato. Ma ora hanno sostituito entrambi dopo aver firmato l’ex difesa dei New York Jets Marco Maye In precedenza presso la libera agenzia.

A differenza di Williams e Jenkins, che sono rispettivamente difensori veramente liberi e forti, Matthew e May possono essere altamente scambiabili nella difesa del nuovo allenatore Dennis Allen. Sicurezza unica CJ Gardner JohnsonÈ anche bravo a coprire i ricevitori di slot a New Orleans.

I santi hanno visitato sia Matteo che l’ex ricevitore della LSU Lavanderia Jarvis Il mese scorso, ma nessun giocatore si è iscritto: potrebbero riconsiderare i colloqui se non avessero soddisfatto quei requisiti nella bozza.

I Saints hanno affrontato lo stato di ricevitore su larga scala commerciando con lo stato dell’Ohio Chris Olav Nel 1° round del draft. Ma quando gli è stato chiesto se c’era qualche “compulsione” rimasta nella loro lista, il direttore generale Mickey Loomis ha detto sabato: “Sì. Uno di loro, ovviamente … L’hai indovinato. Lo sai già”.

È arrivato quinto in campionato con 13 interruzioni nelle ultime tre stagioni, di cui tre nel 2021, tornando in touchdown nel 2021 – un giocatore con nove anni di esperienza selezionato per il Pro Bowl per la seconda volta consecutiva. La stagione.

Tuttavia, quando hanno firmato, i leader si sono allontanati da Matteo Giustino Reid Contratto triennale da 31,5 milioni di dollari con Free Agency.

Ci sono state 26 interruzioni nella selezione per tre volte First-Team All-Pro e tre volte Pro Bowl – tre ritorni ai Touchdown – 76 passaggi difensore, 610 contrasti e 10 sack in nove stagioni da parte di Chiefs, Houston Texans e Arizona Cardinals , che lo ha selezionato nel terzo round del draft 2013 .

Adam Teacher di ESPN ha contribuito a questo rapporto.