Hong Hao: la Cina mette a tacere un importante analista di mercato mentre la recessione economica si aggrava

durante il fine settimana,WeChat ha congelato il conto pubblico di Hong Hao, amministratore delegato e capo della ricerca presso BOCOM International, il braccio di investimento bancario di Bank of Communications, una banca di proprietà statale e la quinta più grande in Cina.

Un avviso pubblicato sull’account WeChat diceva: “Tutti i contenuti sono stati bloccati. All’utente è stato vietato l’uso dell’account”. Ha aggiunto che l’account ha “violato” le regole Internet del governo, senza elaborare. Inoltre non ha specificato il lavoro che ha portato alla sospensione.

Il blocco del Covid ha messo a dura prova la seconda economia più grande del mondo. Gli ultimi dati dell’indagine governativa – pubblicati sabato – mostrano che l’attività nel settore manifatturiero e dei servizi è scesa al livello più basso da febbraio 2020.

La politica di Pechino di non diffondere il coronavirus, insieme alla repressione delle grandi società tecnologiche, al calo degli immobili e ai rischi legati alla guerra russa in Ucraina, hanno portato negli ultimi mesi a una fuga di capitali senza precedenti da parte degli investitori stranieri. yuan di recente È sceso al livello più basso in 17 mesi.

I leader cinesi hanno dato ripetute rassicurazioni nei giorni scorsi sulla riforma dell’economia. Martedì il presidente Xi Jinping ha chiesto una convocazione Spesa per infrastrutture Spree per aumentare la crescita. Il Politburo del Partito Comunista ha promesso venerdì Misure specifiche a sostegno dell’economia di Internet

Hong e Bocom International non hanno risposto alle richieste di commento sul commento sui social media. Anche Weibo non ha risposto.

Non è l’unico a esprimere crescente preoccupazione per la salute dell’economia e dei mercati cinesi.

Shan Weijian, fondatore e presidente della società di private equity PAG con sede a Hong Kong, ha recentemente criticato il governo per le sue politiche che hanno portato a una “profonda crisi economica”, secondo il quotidiano britannico The Guardian. Financial Times , citando i commenti che ha fatto in un incontro con i broker. PAG non ha risposto a una richiesta di commento.

Le autorità di regolamentazione cinesi hanno intensificato il controllo sui social media in mezzo al crescente malcontento pubblico per i blocchi Covid del Paese.

al passo Riduci l’anonimato delle persone online Weibo ha detto agli utenti giovedì che inizierà a pubblicare posizioni IP sulle pagine del loro account e quando pubblicheranno commenti, nel tentativo di combattere il “cattivo comportamento”.

I giganti della tecnologia cinese hanno represso le persone che fanno commenti negativi sull’economia dall’anno scorso. A ottobre, Tencent ha sospeso più di 1.400 account WeChat dopo che il governo ha represso i post su Internet ritenuti dannosi per l’economia.

ha detto Tencent Il I conti avevano fatto richiami ribassisti sui mercati finanziari, “distorto” l’interpretazione delle politiche economiche o diffuso voci. Tra questi c’era un conto pubblico gestito da Chen Guo, capo stratega della Essence Securities con sede a Shenzhen.

Potrebbe portare al divieto dei social media?

Non è del tutto chiaro quale dei post di Hong Hao abbia causato il recente divieto.

Gli ultimi rapporti, pubblicati sul suo account pubblico WeChat, erano intitolati: “Attenzione al volo di capitali” e “Di cosa dovrebbero preoccuparsi gli ADR cinesi”. Gli ADR sono titoli emessi da Società cinesi quotate negli Stati Uniti.

In quei rapporti, Hong metteva in guardia contro il dumping degli investitori stranieri in azioni cinesi e richiamava l’attenzione sul più forte afflusso di capitali dall’inizio dell’epidemia. Ha anche incolpato la repressione tecnologica cinese, piuttosto che le nuove regole statunitensi sulla quotazione di società straniere, di essere dietro Vendite epiche nelle interazioni cinesi (ADR) nel mese di marzo.

In un’altra nota, il 21 marzo, Hong si aspettava anche che lo Shanghai Composite Index scendesse al di sotto dei 3.000 punti.

Lunedì scorso, Shanghai Composite sceso a meno di 3000 Per la prima volta in 21 mesi, un picco di casi di Covid-19 a Pechino ha suscitato il timore che la capitale cinese potesse unirsi a Shanghai e ad altre grandi città in blocco.

Il mercato azionario cinese è il secondo peggior performer al mondo finora quest’anno, dopo la Russia, secondo Refinitiv Icon.