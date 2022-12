Le strade sono deserte nelle città della Cina, mentre si avvicina un nuovo focolaio del virus Corona

Le persone stanno adottando misure per proteggersi dopo la revoca delle restrizioni

Un alto funzionario prevede tre ondate quest’inverno

Capodanno lunare a gennaio per spingere ulteriormente la diffusione

PECHINO (Reuters) – Le strade delle principali città cinesi sono rimaste tranquille domenica mentre le persone sono rimaste a casa per proteggersi dall’ondata di casi del nuovo coronavirus che ha colpito i centri urbani da nord a sud.

La Cina è nella prima delle tre ondate previste di casi di COVID questo inverno, secondo il capo epidemiologo del paese, Wu Zunyou. Ha detto che altre ondate arriveranno mentre le persone seguiranno la tradizione di tornare in massa nelle loro regioni d’origine per le vacanze del capodanno lunare il mese prossimo.

La Cina non ha segnalato alcun decesso correlato al COVID dal 7 dicembre, quando ha interrotto bruscamente la maggior parte delle principali restrizioni della sua politica COVID di tolleranza zero dopo proteste pubbliche senza precedenti. Il presidente Xi Jinping ha difeso la strategia.

Nell’ambito dell’allentamento delle restrizioni no-COVID, i test di massa per il virus sono terminati, mettendo in dubbio che i numeri ufficiali dei casi possano riflettere l’intera portata dell’epidemia. La Cina ha segnalato circa 2.097 nuovi casi di COVID-19 il 17 dicembre.

A Pechino la diffusione della variante altamente trasmissibile di Omicron ha già interessato i servizi dal catering alla consegna dei pacchi. Anche le pompe funebri e i crematori in tutta la città di 22 milioni di persone stanno lottando per tenere il passo con la domanda a causa della carenza di personale mentre i lavoratori e gli autisti si ammalano.

Nella più grande agenzia di pompe funebri di Pechino, a Baboshan, nota anche per la manipolazione dei corpi di funzionari e leader cinesi di alto rango, domenica sono state viste entrare diverse udienze al minuto, mentre anche il parcheggio privato era pieno.

“Al momento è difficile prenotare un’udienza, tanti parenti stanno trasportando la salma con la propria auto”, ha detto un dipendente che ha chiesto di non essere identificato.

Il fumo si alzava dai forni crematori, dove si radunavano gruppi di persone per raccogliere le ceneri del defunto. Non è stato immediatamente chiaro fino a che punto fosse responsabile l’aumento dei decessi correlati a COVID.

I post sui social media mostravano anche stazioni della metropolitana vuote nella città cinese nordoccidentale di Xi’an, mentre a Shanghai, il centro commerciale del Paese, non c’era il solito trambusto nel periodo che precede il nuovo anno.

“Mancano le vibrazioni festive”, ha detto un residente che ha dato il suo nome come Alice.

Le strade di Chengdu sono deserte, ma i tempi di consegna del cibo stanno migliorando dopo che i servizi hanno iniziato ad adeguarsi alla recente ondata di casi, ha detto un residente soprannominato Zhang.

Rimane difficile ottenere kit per il test dell’antigene, ha detto, spiegando che le è stato detto che i kit che aveva ordinato di recente erano stati dirottati negli ospedali.

1 picco, 3 onde, 3 mesi

A Shanghai, le autorità hanno affermato che le scuole devono trasferire la maggior parte delle classi online da lunedì, e nella vicina città di Hangzhou, la maggior parte delle classi è stata incoraggiata a terminare il semestre invernale in anticipo.

Coloro che frequentano le lezioni online così come gli studenti in età prescolare non dovrebbero prepararsi per tornare a scuola, ha affermato il Guangzhou Bureau of Education.

Parlando a una conferenza a Pechino sabato, il capo epidemiologo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie ha affermato che l’attuale epidemia raggiungerà il picco questo inverno e continuerà in tre ondate per circa tre mesi, secondo un resoconto dei media statali del suo discorso.

La prima ondata si estenderà da metà dicembre a metà gennaio, in gran parte nelle città, prima che la seconda ondata inizi da fine gennaio a metà febbraio del prossimo anno, a causa del movimento di persone prima delle vacanze di capodanno di una settimana.

La Cina celebra il capodanno lunare, che inizia il 21 gennaio.

Wu ha affermato che la terza ondata di casi continuerà da fine febbraio a metà marzo quando le persone torneranno al lavoro dopo le vacanze.

Nella provincia orientale dello Zhejiang, sede di molte aziende high-tech e industriali, la prima ondata dovrebbe raggiungere il picco intorno a metà gennaio, anche se potrebbe essere prima, hanno detto i funzionari sanitari in una conferenza stampa domenica.

“Questo periodo coincide con il capodanno lunare e il movimento della popolazione accelererà la diffusione dell’epidemia”, ha affermato Chen Zhong, vicedirettore esecutivo della squadra provinciale di controllo dell’epidemia.

Un think tank con sede negli Stati Uniti ha affermato questa settimana che il paese potrebbe assistere a un’esplosione di casi e che più di 1 milione di persone in Cina potrebbero morire di COVID nel 2023.

Wu ha affermato che i casi gravi sono diminuiti rispetto agli anni precedenti e che la vaccinazione ha fornito un certo grado di protezione. Ha detto che i vulnerabili dovrebbero essere protetti, con vaccini di richiamo raccomandati per il pubblico in generale.

Mentre la Cina ha lanciato i suoi primi vaccini COVID nel 2021, i tassi di vaccinazione tra le persone di età pari o superiore a 60 anni sono cambiati poco dall’estate, secondo i dati ufficiali.

Xinhua ha riferito che solo il 66,4% delle persone di età superiore agli 80 anni aveva completato un ciclo completo di vaccinazione.

Segnalazioni aggiuntive di Si Liu, Dominic Button, Ryan Wu, Eduardo Baptista e Brenda Goh; Montaggio di Kenneth Maxwell e Philippa Fletcher

