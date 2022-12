Amazon supporta e pubblica il nuovo Tomb Raider con Crystal Dynamics

Amazon Games ha firmato un accordo con Crystal Dynamics per supportare lo sviluppo e la pubblicazione del prossimo grande gioco di Tomb Raider basato su Unreal Engine 5.

Le società hanno annunciato la partnership oggi, 15 dicembre, affermando di “aver raggiunto un accordo in base al quale Crystal Dynamics svilupperà un nuovo titolo Tomb Raider multipiattaforma, con Amazon Games che fornirà pieno supporto e pubblicherà il gioco a livello globale”.

Il gioco in questione è un Tomb Raider di nuova generazione annunciato nell’aprile 2022. Crystal Dynamics, che è stata acquisita da Embracer Group ad agosto, ha notato che l’acquisizione ha consentito accordi editoriali più non convenzionali come l’accordo con Amazon.

“Crystal Dynamics ha un’eccezionale opportunità in seguito alla nostra acquisizione da parte di Embracer per ridefinire il rapporto editoriale di Tomb Raider”, ha affermato Scot Amos, presidente di Crystal Dynamics.

“Il cambiamento è ciò che stiamo cercando e, attraverso Amazon Games, abbiamo trovato un team che condivide la nostra visione creativa, le nostre ambizioni e i nostri valori per il mondo di Lara Croft attraverso una vasta gamma di possibilità. Sono in una posizione unica per riscrivere ciò che sono le collaborazioni editoriali e di sviluppo e siamo ansiosi di forgiare quel percorso insieme, iniziando a costruire il più grande e migliore gioco di Tomb Raider mai realizzato”.

È stata inoltre condivisa una descrizione relativamente vaga del nuovo gioco, sebbene sostanzialmente corrisponda a ciò che i giocatori possono aspettarsi dal prossimo gioco di Crystal Dynamics. Il nuovo gioco Tomb Raider, ancora senza titolo, è un’avventura narrativa per giocatore singolo che continua la storia di Lara Croft nella serie Tomb Raider.

Include tutti gli elementi che hanno reso Tomb Raider uno dei franchise più venerati del mondo dei videogiochi, mettendo i giocatori al controllo dell’eroina multidimensionale Lara Croft in un ambiente che premia l’esplorazione creativa e la ricerca, con enigmi da capogiro da risolvere e una varietà di di nemici da incontrare e superare.

“Crystal Dynamics si basa sulla potenza e sulla tecnologia all’avanguardia di Unreal Engine 5 per portare la narrazione a un livello superiore, nel gioco Tomb Raider più grande ed espansivo fino ad oggi. Il titolo è attualmente in fase di sviluppo e ulteriori dettagli saranno annunciati a una data successiva».

Poco è stato detto sul gioco e, dato che è ancora in fase di sviluppo iniziale, è probabile che ci vorrà ancora un po’ prima che Crystal Dynamics, Embracer o Amazon Games siano maggiormente coinvolti.

Nella nostra recensione del 9/10 del gioco precedente, IGN ha dichiarato: “Shadow of the Tomb Raider offre un solido finale alla trilogia originale di Lara Croft”.

Ryan Dinsdale è un giornalista freelance per IGN e redattore di notizie per il Regno Unito. Parlerà di The Witcher tutto il giorno.