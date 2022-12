Programma, punteggi, canali TV, orari dei playoff del college football 2022-23

La stagione calcistica del college 2022-23 inizia venerdì 16 dicembre con il Bahamas Bowl e il Cure Bowl. Continua durante la partita di football del college. Dai un’occhiata al programma completo della ciotola qui sotto.

Ultima stagione , La Georgia ha battuto l’Alabama per vincere il campionato nazionale I primi Bulldog dal 1980.

2022-23 Programma della College Football League, risultati, canali TV, informazioni sulla partita

Fai clic o tocca qui per il tabellone dei punteggi in tempo reale O in ogni partita da prendere per il punteggio e le statistiche.

Li avevamo Tieni traccia di come funzionano le conferenze nei giochi qui.

Ecco il programma del college football per il 2023-23:

Venerdì 16 dicembre

Ciotola delle Bahamas

AB 24Miami (Ohio) 20

Stadio nazionale Thomas A. Robinson, Bahamas

Ciotola del trattamento

N. 24 Troia 18n. 25 UTSA 12

Exploria Stadium di Orlando, Florida

sabato 17 dicembre

Ciotola Fenway

Louisville 24, Cincinnati 7

Parco Fenway di Boston

Ciotola celebrativa

NC Centrale 41, Jackson State 34 (OT)

Stadio Mercedes Benz di Atlanta

Ballo di Las Vegas

N. 14 Stato dell’Oregon 30Florida 3

Stadio Allegiant di Las Vegas, Nevada

LA Ciotola

Stato di Fresno 29Stato di Washington 6

SoFi Stadium di Englewood, California

LendingTree Ciotola

38 signorina del sudRiso 24

Hancock Whitney Stadium di Mobile, Alabama

Ciotola del Nuovo Messico

BYU24SM 23

Stadio universitario di Albuquerque, New Mexico

Ciotola Affresco

Stato di Boise 35Texas settentrionale 32

Stadio Toyota di Frisco, Texas

lunedì 19 dicembre

Ciotola da spiaggia di mirto

Marshall contro Okun

2:30 del pomeriggio

ESPN

Brooks Stadium di Conway, nella Carolina del Sud

martedì 20 dicembre

Famosa ciotola di patate dell’Idaho

Michigan orientale contro Stato di San Jose

15:30

ESPN

Albertsons Stadium di Boise, Idaho

Ciotola Boca Raton

Libertà contro Toledo

19:30

ESPN

Stadio FAU di Boca Raton, Florida

mercoledì 21 dicembre

Ciotola di New Orleans

Alabama meridionale contro Kentucky occidentale

21:00

ESPN

Caesars Superdome di New Orleans

giovedì 22 dicembre

Ciotola delle forze armate

Baylor contro l’aeronautica

19:30

ESPN

Stadio Amon G. Carter a Fort Worth, Texas

venerdì 23 dicembre

Ciotola dell’Indipendenza

Houston contro Louisiana

15:00

ESPN

Stadio dell’Indipendenza a Shreveport, Louisiana

Ciotola Gasparilla

Wake Forest contro il Missouri

18:30

ESPN

Lo stadio Raymond James di Tampa, in Florida

sabato 24 dicembre

Ciotola hawaiana

Middle Tennessee contro San Diego State

8 m

ESPN

Complesso di atletica leggera Clarence TC Ching a Honolulu, Hawaii

Lunedì 26 dicembre

Ciotola Kwiklin

Bowling Green contro lo stato del New Mexico

2:30 del pomeriggio

ESPN

Ford Field a Detroit

martedì 27 dicembre

Vaso di camelia

Buffalo contro Georgia del sud

il mezzogiorno

ESPN

Cramton Ball a Montgomery, Alabama

pentola del primo soccorritore

Memphis contro Utah

15:15

ESPN

Gerald G. Ford Stadium di Dallas

Toro di Birmingham

Carolina costiera contro Carolina orientale

18:45

ESPN

Stadio di protezione a Birmingham, Alabama

Pot rate garantito

Oklahoma contro Wisconsin

22:15

ESPN

Chase Field a Phoenix, in Arizona

mer 28 dic

pentola militare

Duca contro UCF

2 m

ESPN

Stadio commemorativo del Corpo dei Marines ad Annapolis, nel Maryland

Ciotola Libertà

Arkansas contro Kansas

5:30 di pomeriggio

ESPN

Stadio commemorativo di Liberty Bowl a Memphis, Tennessee

vaso festivo

15 Stato dell’Oregon contro Carolina del Nord

8 m

Volpe

Parco Petco a San Diego

Texas Paolo

Texas Tech contro tutte le signorine

21:00

ESPN

NRG Stadium di Houston

giovedì 29 dicembre

astuccio

Minnesota contro Siracusa

2 m

ESPN

Yankee Stadium nel Bronx, New York City

Palla al formaggio

N. 13 Stato della Florida contro Oklahoma

5:30 di pomeriggio

ESPN

Camping World Stadium di Orlando, in Florida

Ciotola Alamo

No. 12 Washington contro No. 20 Texas

21:00

ESPN

Almodomia a San Antonio, Texas

venerdì 30 dicembre

Duca Mayo Powell

N. 23 Stato NC contro Maryland

il mezzogiorno

ESPN

Bank of America Stadium a Charlotte, Carolina del Nord

Sole Paolo

N. 18 UCLA contro Pitt

2 m

CBS

Sun Bowl a El Paso, Texas

Ciotola di coccodrillo

N. 19 South Carolina contro N. 21 Notre Dame

15:30

ESPN

Campo della banca TIAA a Jacksonville, in Florida

Palla dell’Arizona

Ohio contro Wyoming

16:30

Seggiola da bar

Stadio dell’Arizona a Tucson, Arizona

ciotola arancione

Tennessee n. 6 contro Clemson n. 7: Punteggio in diretta

8 m

ESPN

Hard Rock Stadium nei giardini di Miami, in Florida

sabato 31 dicembre

Fiesta Bowl (semifinale di college football)

N. 2 Michigan contro N. 3 TCU

4 m

ESPN

State Farm Stadium di Glendale, in Arizona

Peach Bowl (Semifinale del College Football Bowl)

Georgia numero 1 contro Stato dell’Ohio numero 4

8 m

ESPN

Stadio Mercedes Benz di Atlanta

Ciotola Città della Musica

Iowa contro Kentucky

il mezzogiorno

ABC

Nissan Stadium di Nashville, Tennessee

Zuccherino

No. 5 Alabama contro No. 9 Kansas State

il mezzogiorno

ESPN

Caesars Superdome di New Orleans

Lunedì 2 gennaio

Ciotola ReliaQuest

N. 22 Stato del Mississippi contro Illinois

il mezzogiorno

ESPN2

Lo stadio Raymond James di Tampa, in Florida

Ciotola di agrumi

N. 17 LSU contro Purdue

1 m

ABC

Camping World Stadium di Orlando

Classico batuffolo di cotone

No. 10 USC contro No. 16 Tulane

1 m

ESPN

Stadio AT&T di Arlington, Texas

Gioco di Rose Bowl

No. 8 Utah contro No. 11 Penn State

5 m

ESPN

Rose Bowl a Pasadena, in California

lunedì 9 gennaio

College Football Gioca al campionato nazionale

19:30

ESPN

SoFi Stadium di Englewood, California

Ecco un elenco completo dei risultati dei Playoff di College Football dalla sua prima stagione nel 2014:

Playoff di football universitario: punteggi

stagione 2014

vaso di fiori: N. 2 Stato dell’Oregon 59 , No. 3 Stato della Florida 20

, No. 3 Stato della Florida 20 Zuccherino: N. 4 Stato dell’Ohio 42 n. 1 Alabama 35

n. 1 Alabama 35 Partita Campionato Nazionale CFP: N. 4 Stato dell’Ohio 42n. 2 Stato dell’Oregon 20

stagione 2015

ciotola arancione: N. 1 Clemson 37 No. 4 Oklahoma 17

No. 4 Oklahoma 17 ciotola di cotone: N. 2 Alabama 38 n. 3 Stato del Michigan 0

n. 3 Stato del Michigan 0 Partita Campionato Nazionale CFP: N. 2 Alabama 451Clemson 40

stagione 2016

Festa del Ballo: N. 2 Clemson 31 No. 3 Stato dell’Ohio 0

No. 3 Stato dell’Ohio 0 Ciotola di pesche: N. 1 Alabama 24 N. 4 Washington 7

N. 4 Washington 7 Partita Campionato Nazionale CFP: N. 2 Clemson 35n. 1 Alabama 31

stagione 2017

vaso di fiori: N. 3 Georgia 54 n. 2 Oklahoma 48 (2OT)

n. 2 Oklahoma 48 (2OT) Zuccherino: N. 4 Alabama 24 No. 1 Clemson 6

No. 1 Clemson 6 Partita Campionato Nazionale CFP: N. 4 Alabama 26, No. 3 Georgia 23 (OT)

stagione 2018

ciotola arancione: N. 1 Alabama 45 No. 4 Oklahoma 34

No. 4 Oklahoma 34 ciotola di cotone: N. 2 Clemson 30 No.3 Notre Dame 3

No.3 Notre Dame 3 Partita Campionato Nazionale CFP: N. 2 Clemson 44n. 1 Alabama 16

stagione 2019

Ciotola di pesche: N. 1 LSU 63 No. 4 Oklahoma 28

No. 4 Oklahoma 28 Festa del Ballo: N. 3 Clemson 29 No. 2 Stato dell’Ohio 23

No. 2 Stato dell’Ohio 23 Partita Campionato Nazionale CFP: N. 1 LSU 42No. 3 Clemson 25

stagione 2020

vaso di fiori: N. 1 Alabama 31 No.4 Notre Dame 14

No.4 Notre Dame 14 Zuccherino: N. 3 Stato dell’Ohio 49 No. 2 Clemson 28

No. 2 Clemson 28 Partita Campionato Nazionale CFP: N. 1 Alabama 52No. 3 Stato dell’Ohio 24

Stagione 2021

ciotola di cotone: N. 1 Alabama 27 No. 4 Cincinnati 6

No. 4 Cincinnati 6 ciotola arancione: N. 3 Georgia 34 n. 2 Michigan 11

n. 2 Michigan 11 Partita Campionato Nazionale CFP: N. 3 Georgia 33n. 1 Alabama 18

Ecco uno sguardo ad alcuni dei prossimi luoghi e date del gioco del titolo CFP: