L'ex stella del baseball Clemson, Red Ruhlman, è morto all'età di 29 anni

Reid Ruhlman, ex Le tigri di Clemson L'outfielder, che è stato due volte All-American e in seguito è diventato una scelta del draft dei Kansas City Royals, è morto in Florida mercoledì, ha detto la scuola. Aveva 29 anni.

Ruhlman ha giocato per i Tigers dal 2014 al 2017. Ha battuto .329 con 11 fuoricampo e 135 RBI durante la sua carriera collegiale.

Kansas City Selezionato nel 35esimo round del Draft MLB nel 2017, ha trascorso tre anni nel sistema della lega minore dell'organizzazione.

Il Greenville News ha riferito che l'uomo è rimasto ucciso in un incidente stradale a Hobe Sound, in Florida.

“È molto triste per la famiglia del baseball Clemson e per tutti quelli che lo conoscevano”, ha detto al punto vendita Jack Leggett, l'ex allenatore di Ruhlman a Clemson. “Era un ottimo giocatore e, soprattutto, una brava persona. Aveva sempre il sorriso sulle labbra ed era un grande compagno di squadra”.

“A tutti piaceva stare con lui. Era accomodante, richiedeva poca manutenzione e sempre rispettoso e riconoscente. Al mondo mancherà Red Ruhlman.”





Ruhlman ha giocato per i Clemson Tigers dal 2014 al 2017. Dipartimento di atletica di Clemson





Ruhlman era una seconda squadra All-American nel 2016. Icona Corbis/Sportswire tramite Getty Images

Ruhlman è stata la seconda matricola di Clemson nella storia a guadagnare gli onori di All-America nel 2015. Era un All-American di seconda squadra nel 2016 e ha aiutato i Tigers a raggiungere il secondo posto. Campionato ACC.

Tyler Jackson, un ex compagno di squadra, ha definito la morte di Rollman “devastante per molte persone”.

Nei minori, Ruhlman ha giocato 251 partite per la Rookie League Burlington, Idaho Falls e Single-A Lexington. 261 con 15 fuoricampo nei campionati minori.