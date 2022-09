La partita USA-Venezuela all’AmeriCop è stata rinviata dopo la pioggia in palestra

RECIFE, BRASILE – La NBA doveva vincere l’AmeriCup di domenica ed era sulla buona strada per farlo.

Cioè, finché non piove.

La partita degli americani contro il Venezuela è stata posticipata all’intervallo con gli Stati Uniti in vantaggio per 48-21. La pioggia battente ha causato molteplici perdite all’interno del Geraldo Magalhães Sports Gymnasium, portando i funzionari a determinare che la partita non poteva essere ripresa in sicurezza.

Diverse ore dopo l’interruzione della partita, l’International Basketball Federation ha dichiarato che la partita “è stata posticipata per difficoltà tecniche nell’arena. La decisione della partita sarà annunciata nelle prossime ore, poiché la data e l’ora della riprogrammazione saranno essere annunciato”.



Lunedì sono in programma le partite tra Venezuela e Stati Uniti della fase a gironi.

L’International Basketball Federation ha consentito che una partita successiva di domenica nella stessa arena tra la Repubblica Dominicana e le Isole Vergini iniziasse come programmato e ha affermato che una partita in ritardo tra l’Argentina e il Porto Rico si svolgerà come previsto.

La partita del Venezuela è cruciale per gli Stati Uniti, che sono entrati domenica 0-1 nella partita del Gruppo C dopo essere caduti in Messico nell’esordio di venerdì. Gli americani avranno bisogno di almeno una vittoria nelle tre partite del girone, e forse due, per raggiungere i quarti di finale che inizieranno a fine settimana.

Il Messico (2-0) ha conquistato l’ormeggio ai quarti di finale domenica con Panama in vantaggio (0-2).

Gli americani hanno rinunciato al primo canestro della partita e poi sono andati nel girone 18-2 e hanno continuato. Gli Stati Uniti hanno tirato il 56% nel primo tempo, rispetto al 33% del Venezuela, e sono stati in vantaggio per 24-0 ai punti da un range di 3 punti.

Craig Sword aveva 12 punti nel primo tempo per gli Stati Uniti e 11 dei 12 americani avevano segnato quando il gioco è stato interrotto.