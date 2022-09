Perché la NASA non ha fretta di lanciare il razzo lunare Artemis?

Dopo aver annullato il lancio di sabato, i funzionari della NASA hanno considerato le opzioni su cosa fare dopo. Uno era semplicemente quello di scollegare e ricollegare la linea del carburante e provare a farlo funzionare di nuovo in un paio di giorni. “Ma il nostro livello di fiducia, data l’entità della fuga di notizie che abbiamo visto oggi, era piuttosto basso e ciò avrebbe risolto il problema”, ha affermato Sarafin.

I responsabili della missione hanno deciso che la guarnizione doveva essere sostituita e gli ingegneri stavano valutando se questo lavoro potesse essere fatto meglio sulla rampa di lancio, dove avrebbero quindi potuto far scorrere idrogeno liquido attraverso la linea per garantire una riparazione riuscita, o prima far rotolare indietro il razzo in una gigantesca struttura conosciuta come il Vehicle Assembly Building. . Sarebbe più facile fare lavori di riparazione lì, ma gli ingegneri non saranno in grado di testare la linea con idrogeno liquido fino a quando il razzo non sarà di nuovo sulla rampa di lancio.