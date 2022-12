Lizzo scoppia in lacrime dopo che il flautista James Galloway le ha inviato un saluto di Natale personalizzato

Cnn

lizzo Ha avuto un compleanno emozionante dopo aver ricevuto un saluto festivo da una delle sue icone.

La cantante, che è anche una flautista di formazione classica, domenica ha pubblicato una clip nella sua storia su Instagram che mostra il flautista Sir James Galloway che le augura un felice compleanno.

L’estratto mostrava Galloway davanti a un albero di Natale che suonava musica natalizia con un flauto. Quindi augura a Lizzo buone vacanze, dicendo che è il suo “fan numero uno”.

La clip successiva mostrava la cantante di “Tempo” che piangeva mentre reagiva al post, e non c’è dubbio che Galloway le avrebbe inviato un messaggio così personale.

Prima di ottenere una vasta fama, Lizu flauto per anni, spesso Pubblicazione sul suo canale YouTube Con cover della musica popolare del momento.

Si è persino autoidentificata come una “fanatica della band” in The Intervista con CBS News nel 2019, dove ha descritto di aver imparato a suonare il flauto in quinta elementare e di aver ascoltato ossessivamente la canzone di Galway “The Man with the Golden Flute”.

Questo settembre, il musicista vincitore del Grammy Award è riuscito proprio in questo Riproduci un inestimabile manufatto americano – Il flauto di cristallo di 200 anni del presidente James Madison – come parte dello spettacolo della tappa di Washington, D.C. del suo tour di concerti “Privato”.