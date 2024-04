Lo sciame meteorico delle Liridi raggiunge il suo picco questa settimana poco prima della luna piena rosa

Iscriviti alla newsletter scientifica Wonder Theory della CNN. Esplora l'universo con notizie di scoperte affascinanti, progressi scientifici e altro ancora.





IL Eclissi solare totale È venuto e se n'è andato, ma gli osservatori del cielo hanno un motivo per continuare a guardare: una pioggia di meteoriti raggiungerà il picco questa settimana proprio prima della luna piena. La sfera potrebbe rubare parte del tuono delle lire, ma gli esperti hanno alcuni consigli sul modo migliore per osservare lo spettacolo celeste.

Lo sciame meteorico delle Liridi sarà più attivo da domenica notte fino alle prime ore del mattino di lunedì, secondo… Società americana delle meteoriti. La luna piena di aprile, conosciuta anche come luna rosa, raggiunge il culmine della sua fase piena alle 14:00 19:49 ET Martedì.

Durante il picco delle Lire, gli spettatori in genere riescono a intravedere fino a 18 meteore all'ora, ma quest'anno la luminosità della luna interferirà con la vista di deboli meteore. Lo sciame sarà più visibile alle persone nell’emisfero settentrionale, ha affermato Ashley King, ricercatrice post-dottorato in scienze planetarie presso il Museo di Storia Naturale di Londra. Ha spiegato che la radiazione di Lyrics, o il punto da cui sembrano sparare le meteore, non salirà abbastanza in alto nel cielo notturno nell'emisfero australe per vedere alti tassi di meteore.

King ha aggiunto che i nottambuli che desiderano vedere le lire dovrebbero consentire ai loro occhi di adattarsi rimanendo fuori per almeno 10-15 minuti prima di provare a individuare la meteora. Poiché le meteore possono apparire in tutto il cielo, gli esperti sconsigliano l'uso di telescopi o binocoli a causa dei piccoli campi visivi dei dispositivi. Secondo la NASA.

“Il momento migliore per uscire (per vedere la meteora) è la mattina presto, prima dell'alba”, ha detto King. “Se riesci ad entrare in un luogo buio e magari ad alzarti in alto, in modo da poter vedere gran parte del cielo, è l'ideale.”

Le meteore Liridi non sono note per essere le meteore più veloci o luminose, ma la loro pioggia può comunque fornire uno spettacolo di luci celesti degno di nota, e c'è sempre una possibilità di sorprese.

“Non sai mai cosa vedrai, e vedere un meteorite è un modo davvero interessante per vedere cosa sta succedendo e vedere il sistema solare attivo”, ha detto King. “In un certo senso, (vedendo un meteorite) stai guardando… alcuni dei materiali più antichi che si sono formati nel sistema solare.”

La luna rosa sarà visibile a tutti in tutto il mondo, poiché il satellite naturale della Terra apparirà come luna piena Per qualche giorno.

Nonostante il nome, questa luna piena assomiglierà a tutte le altre, ha detto Paul Hein, planetologo dell'Università del Colorado Boulder. A volte la luna piena può assumere un colore rossastro quando è vicina all'orizzonte, a causa della luce che passa attraverso l'atmosfera terrestre.

Infatti, la Luna Rosa deve il suo soprannome alla sua comparsa annuale poco dopo l'inizio della primavera, proprio come l'omonimo fiore di campo rosa intenso chiamato Phlox subulata Fiorisce all'inizio della primavera, secondo l'Almanacco del vecchio contadino.

È meglio osservare la luna piena con un binocolo, o anche solo ad occhio nudo, perché potrebbe essere troppo luminoso per vedere attraverso un telescopio, ha detto Hein.

“I nostri vicini celesti più vicini hanno svolto un ruolo importante sia nella mitologia umana che nell'evoluzione della vita sulla Terra. È anche uno degli spettacoli più belli del cielo notturno che può essere visto senza un telescopio”, ha detto Hein in una e-mail. “Guardare la luna piena è una grande opportunità.” “Un promemoria della vastità dello spazio e della nostra connessione con l'universo.”

Lorenzo Di Cola/Norphoto/Getty Images Una luna rosa sorge accanto al Duomo di Orvieto, in Umbria, il 6 aprile 2023. Quest'anno, la luna piena di aprile raggiungerà il suo picco martedì.

Secondo le stime, delle 12 lune piene del 2024, gli eventi lunari di settembre e ottobre dovrebbero essere una superluna. TerraCielo.

Le definizioni di superluna possono variare, ma il termine generalmente si riferisce a una luna piena che è più vicina alla Terra del solito e quindi appare più grande e luminosa nel cielo notturno. Alcuni astronomi affermano che questo fenomeno si verifica quando la Luna si trova entro il 90% del perigeo, il suo massimo avvicinamento alla Terra in orbita.

Ecco le restanti lune piene del 2024:

• 23 maggio: Luna di Venere

• 21 giugno: Luna delle Fragole

• 21 luglio: Pac Moon

• 19 agosto: Luna dello Storione

• 17 settembre: Luna del Raccolto

• 17 ottobre: ​​Luna del Cacciatore

• 15 novembre: Luna del Castoro

• 15 dicembre: Luna Fredda

Gli osservatori del cielo possono aspettarsi una serie di sciami meteorici in arrivo quest'anno, secondo Società americana delle meteoriti. Di seguito sono riportate le date in cui è previsto il picco degli eventi meteorici.

• Eta Acquario: 4-5 maggio

• Buckeyes a sud del Delta: 29-30 luglio

• Alfa Capricorno: 30-31 luglio

• Perseidi: 11-12 agosto

• Drago: 7-8 ottobre

• Al-Jabariyat: 20-21 ottobre

• Forniture del Sud: 4-5 novembre

• Rivoluzioni del Nord: 11-12 novembre

• Leonidi: 17-18 novembre

• Gemelli: 13-14 dicembre

• Ursidi: 21-22 dicembre

Eclissi solare e lunare



Mentre gli eventi di eclissi più attesi del 2024 erano Eclissi solare totale l'8 aprileIl 2 ottobre si verificherà un’eclissi solare anulare Parti del Sud America. In questo tipo di eclissi, la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra all'interno della sua orbita mentre passa tra il nostro pianeta e il Sole, quindi non è in grado di oscurare completamente l'ardente corpo celeste. Invece, un’eclissi solare anulare crea un “anello di fuoco” nel cielo mentre la luce solare circonda la luna.

Nel frattempo, un’eclissi lunare parziale apparirà sull’Europa, gran parte dell’Asia, Africa, Nord America e Sud America tra il 17 e il 18 settembre. Durante questo evento, la Terra si muove tra il Sole e la Luna in un allineamento quasi perfetto, causando l'ombra della Terra. Per nascondere parte della superficie lunare a coloro che si trovano sul percorso dell'eclissi.