Risultati e statistiche in tempo reale di Miami Heat vs. Boston Celtics – 21 aprile 2024 Gametracker

Boston (AFP) – Jayson Tatum ha realizzato la prima tripla doppia della sua carriera nei playoff con 23 punti, 10 rimbalzi e 10 assist mentre i Boston Celtics hanno battuto i Miami Heat 114-94 domenica nella prima partita della serie.

Derrick White ha aggiunto 20 punti e quattro assist per Boston, che ha chiuso con sei giocatori in doppia cifra.

Miami ha rovinato i sogni delle finali NBA dei Celtics la scorsa stagione, portandosi in vantaggio per 3-0 nelle finali di Conference e poi eliminandoli a Boston in Gara 7.

Ma domenica Boston ha nutrito l'energia del pubblico del TD Garden, mettendo a segno 22 triple e superando gli Heat per 31-14 nel terzo quarto. Il vantaggio dei Celtics è salito a 34 punti al quarto posto. Miami ha sfruttato un ritardo per avvicinarsi al 14, ma Boston è riuscita a chiuderlo.

Includendo la stagione regolare, Boston è 38-4 in casa e ha vinto gli ultimi quattro incontri con gli Heat.

Bam Adebayo ha segnato 24 punti per la squadra di Miami, che ha giocato per la seconda partita consecutiva senza la sua stella, Jimmy Butler, dopo aver riportato un infortunio al ginocchio destro durante il turno di gioco. Anche Terry Rozier è rimasto fuori per un infortunio al collo. Dillon Wright ha aggiunto 17 punti. Jaime Jaquez Jr. ha concluso con 16 punti.

La seconda partita si svolgerà mercoledì a Boston.

La tensione è esplosa nell'ultimo minuto quando Caleb Martin ha hackerato Tatum durante un tentativo di rimbalzo e lo ha mandato a terra duramente. Brown poi si è messo in faccia a Martin, provocando un breve scambio e doppi falli tecnici su Brown e Martin.

Boston era senza il lungo di riserva Luke Kornet dopo aver subito uno stiramento al polpaccio destro durante l'allenamento di sabato. Ma la panchina dei Celtics si è fatta avanti senza di lui e ha contribuito con 30 punti.

La partita di domenica ha avuto un'atmosfera molto diversa senza Butler, i cui atti eroici post-stagionali hanno contribuito alla corsa di Miami dai playoff alle finali NBA un anno fa.

Boston ha battuto gli Heat in tutti e tre gli incontri della stagione regolare in questa stagione, inclusa una sconfitta per 33 punti a Miami.

La partita di domenica è stata simile a quella, con i Celtics che saltavano sugli Heat al tocco di apertura.

Al primo possesso della partita, Tatum è stato messo a nudo in un tentativo di schiacciata all'ultimo secondo, ma ha bloccato la palla vagante e ha trovato Brown per una tripla.

Dopo un errore a Miami, Brown ha proseguito con un drive e una rotazione oltre Jaime Jaquez Jr. per una schiacciata a due mani.

Ha fatto parte del parziale di 17-2 dei Celtics nei primi tre minuti. Miami ha iniziato sbagliando i suoi primi quattro tiri prima che il saltatore corto di Adebayo mettesse finalmente gli Heat sul tabellone.

—

AP NBA: https://apnews.com/NBA