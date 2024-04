Perché Windows 11 è così fastidioso?

Alcune settimane fa, ho esaurito il monitor Uno Un monitor esterno in grado di eseguire il mio MacBook Air prodotto dal lavoro. Quindi sono passato al mio desktop Windows vecchio di cinque anni e ho collegato un altro monitor. Amala. La produttività è alle stelle. Ma significa che finalmente trascorro più tempo su Windows 11 e Dio mio, È stravagante?

Ci sono alcune cose che Windows fa molto bene rispetto a macOS e Linux. I giochi sono tutti lì, per prima cosa, e Windows funziona su tutti i tipi di dispositivi senza troppi ritocchi. Non è necessario spendere almeno mille dollari per un dispositivo non aggiornabile per utilizzarlo. Inoltre, generalmente non è necessario scaricare un sacco di driver o passare sei ore alla riga di comando per compilare manualmente il temuto sistema operativo.

Ma per ogni titolo come “Blocco note in Windows 11 ha finalmente una funzione di controllo ortografico”, ce n'è uno “Microsoft sta nuovamente inserendo annunci pop-up in Google Chrome su Windows”. Per ogni sottosistema Windows di Linux che governa, esiste un “Microsoft inizia a testare gli annunci nel menu Start in Windows 11”. Microsoft sembra intenzionata a riempire Windows 11 con “funzionalità” che rubano la tua attenzione o cercano di convincerti o indurti a utilizzare qualche prodotto Microsoft invece di quello che avresti utilizzato. Ho 30 o 40 anni e non ne ho bisogno.

Sono cresciuto con Windows 3.1, NT e 95. Ho completato i miei studi universitari su un computer desktop Dell. Lavora per me Calcolatore massimo Rivista per cinque anni, per l'amor di Dio. Ho costruito dozzine di computer. Sto scrivendo questo sul mio PC principale, una macchina da gioco mini-ITX che ho amorevolmente assemblato a mano nel 2019. Continuo a usare Windows.

Ma negli ultimi anni ho trascorso più di 40 ore a settimana utilizzando macOS relativamente silenzioso al lavoro, mentre fuori dal lavoro passo il meno tempo possibile al computer. Quindi, anche se ho aggiornato il mio desktop a Windows 11 circa un anno fa, non ci ho dedicato molto tempo. Quando usavo il mio PC, era principalmente per la gestione della casa o (raramente) per giocare, quindi non interagivo molto con il sistema operativo stesso. Io sono la rana uscita dalla pentola; Sono appena tornato dentro e mi sono bruciato. READ Apple rilascerà l'aggiornamento di iOS 16 la prossima settimana con la correzione di richieste di copia e incolla ridondanti e problemi di iPhone 14 Pro

Ad un certo punto, accanto al menu Start è apparso un pulsante. Facendo clic su di esso o passandoci sopra con il mouse, un intero terzo del mio schermo sarà coperto da cose che non ho mai chiesto e che non mi interessano. Prezzi delle azioni. il tempo. (Questo è utile, ma posso trovarlo in molti posti.) Ora c'è anche un pulsante nella barra delle applicazioni per Copilot, il mio compagno quotidiano di intelligenza artificiale, che ora esiste nei prodotti Microsoft in proporzione inversa alla sua utilità.

Adoro il fatto che questo pop-up appaia ogni volta che passo il mouse vicino al pulsante Start.

Il menu Start è per lo più spazzatura da Windows 8, ma ora è completamente inutile nel suo stato predefinito. La metà di queste sono app installate che non ho installato o addirittura installato. E non biasimo l'OEM. Sono un OEM, non l'ho messo qui.

Da qualche parte nelle ultime versioni, Windows sembra aver dimenticato come indicizzare i file sul mio computer. Pertanto, se provo ad aprire un programma, un file o un'impostazione nel solito modo, premendo Windows e iniziando a digitare, mi vengono mostrati principalmente risultati dal Web, che sono inutili perché utilizza Bing per trovarli.

Microsoft ha fatto qualcosa veramente Ottimo anche con la documentazione di supporto. Queste informazioni venivano memorizzate nel sistema operativo. Ora, se ti trovi nella finestra Impostazioni schermo (ad esempio) e vai alla sezione Supporto e fai clic su “Configura più schermi”, Microsoft Edge si aprirà, anche se non è il browser predefinito, mostrando la frase “Come aggiungere più monitor al tuo sito PC Windows 11: microsoft.com“, e visualizza una pagina con un risultato: la casella delle informazioni Estratto dalla pagina di supporto pertinente sul sito Web di MicrosoftInoltre un collegamento per aprire la schermata delle impostazioni specifiche da cui sei appena arrivato. READ Sony annuncia le cuffie WH-1000XM5 con un nuovo design e una migliore cancellazione del rumore

Questo è a) pazzesco eb) comunque un enorme miglioramento L'ultima volta che ho provato questo Quando un collegamento simile ha restituito zero risultati. Questa è la sinergia aziendale di Microsoft al lavoro. Perché tenere per te tutti gli utenti Windows quando, con un clic, puoi assicurarti che anche i team Bing ed Edge mangino?

Edge era una versione leggermente migliorata di Chrome. Ora è pieno di barre laterali e bloatware. (Probabilmente è ancora una versione migliorata di Chrome.) Continua a chiedermi di cambiare di nuovo il mio motore di ricerca predefinito in Bing (non lo farò) e la sua schermata iniziale predefinita è piena di spazzatura.

Solo un'altra bellissima giornata nella terra della sinergia non sottoscritta.

Perché una delle più grandi aziende tecnologiche al mondo dovrebbe rilasciare un sistema operativo così pessimo? Ebbene, parte di ciò sono sicuramente più di 30 anni trascorsi a costruire ogni nuova versione del sistema operativo sopra quella vecchia. Questo non spiega veramente perché le cose stanno così utente Sembra funzionare bene ed è stato sostituito da sistemi più recenti che non funzionano, ma forse c'è qualcos'altro.

Windows è stato un enorme successo. Sta facendo soldi. Io ho Oltre il 70% del mercato mondiale dei PC desktop. Edge, che è ancora un ottimo browser, e Bing, che è un motore di ricerca, hanno segmenti molto più piccoli nei rispettivi mercati. Ogni utente Windows può intimidire, discutere o ingannare Microsoft inducendola a passare a Edge, Bing o Copilot durante la competizione, il che è fantastico per Microsoft, quindi è logico che i fogli di calcolo vengano sfruttati per quante più opportunità di sinergia possibili. READ La casa che re Carlo acquistò per un amico della defunta regina

non è Appena Finestre, ovviamente. Ogni app vuole rubare la tua attenzione un milione di volte al giorno. E molti telefoni economici e PC Windows sono dotati di adware e bloatware preinstallati con cui le aziende pagano gli OEM. Liberarsi del bloatware è un rituale consacrato dal tempo tra gli utenti Windows.

Ma in precedenza, quella spazzatura era separata dal sistema operativo stesso. La versione Android di Samsung è molto pubblicizzata, ma è la versione di Samsung, non Android stesso: c'è un motivo per cui la frase “versione pulita di Android” è popolare tra così tanti recensori di telefoni e perché i telefoni Pixel vengono elogiati dai recensori a un ritmo molto più alto di quelli acquistati dai Clienti.