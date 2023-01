È il primo sblocco video al mondo su Samsung Galaxy S23 Ultra?

Samsung non ha ancora annunciato ufficialmente un rilascio Galassia S23 serie, ma entrambi Specifiche rivelate. Informazioni su un file prezziE Offerte di preordineAnche la disponibilità è trapelata negli ultimi giorni. Ora, un nuovo video è emerso su YouTube, affermando di essere il primo Galaxy S23 Ultra sbloccato al mondo.

un Video dello YouTuber Agrawalji Technical finta spettacolo Galaxy S23 Ultra e la sua confezione superiore. L’intero video è piuttosto scuro ed è difficile dire se il telefono sia il Galaxy S23 Ultra o il suo predecessore, poiché entrambi i telefoni sembrano molto simili. Tuttavia, alcuni entusiasti utenti di Twitter, Compreso Tipster Ice UniverseHo sottolineato cose dal video che fanno sembrare l’intero video falso. Sebbene il numero di serie e l’IMEI del telefono mostrato nel video siano per il Galaxy S23 Ultra, possono essere facilmente falsificati.

La linea dell’antenna è visibile sul telaio metallico del telefono nella parte in alto a destra del dispositivo nel video. Comunque responsabile Presentazioni stampa per svelare il Galaxy S23 Ultra La linea dell’antenna dovrebbe trovarsi nella sezione in alto a sinistra. Ice Universe ha sottolineato che il carattere sulla confezione del Galaxy S23 Ultra nel video è più sottile del carattere ufficiale di Samsung. Sembra un debole tentativo di passare Galaxy S22 Ultra Come il Galaxy S23 Ultra. La scatola sembra essere stata stampata utilizzando un rendering del telefono e alcune abilità di Photoshop.

Samsung presenterà ufficialmente il Galaxy S23, Galassia S23+e Galaxy S23 Ultra il 1° febbraio 2023 e i telefoni saranno disponibili per il preordine lo stesso giorno in alcuni paesi. alcuni mercati Guarda l’aumento del prezzo rispetto al Galaxy S22 serie, mentre altri no. Samsung ha già iniziato Accetta la pre-registrazione per i prossimi smartphone.