Playoff NFL: i Cincinnati Bengals hanno battuto i Buffalo Bills poche settimane dopo il collasso di Damar Hamlin

distanza Capi di Kansas City I Philadelphia Eagles hanno battuto rispettivamente i Jacksonville Jaguars e i New York Giants, tutti gli occhi erano puntati sui restanti round-robin di domenica, con i Buffalo Bills che affrontavano i Cincinnati Bengals. San Francisco 49ers Ospitare i Dallas Cowboys.

I conti sono caduti sui bengalesi, 27-10. E i 49ers hanno sconfitto i Cowboys 19-12.

Ecco cos’altro devi sapere.

Venti giorni dopo aver subito un arresto cardiaco in una partita contro i Cincinnati Bengals, la sicurezza dei Buffalo Bills Damar Hamlin era presente mentre i Bills affrontavano nuovamente i Bengals, questa volta nel round di divisione dei playoff della NFL all’High Mark Stadium di Orchard Park, New York.

Ma i Bengals hanno prevalso nonostante il vantaggio casalingo di Buffalo e il sollevamento emotivo della presenza di Hamlin in campo.

Una trasmissione della partita della CBS ha mostrato Hamlin che arrivava con un carro ed entrava nello spogliatoio dei Bills indossando occhiali da sole, una copertura per il viso e una giacca venduta attraverso la linea di abbigliamento con cappuccio di Chasing M. Anche la madre di Hamlin, Nina, il padre di Mario e il fratello minore Damir entrano nello stadio.

Successivamente, un video pubblicato sui social media ha mostrato Hamlin che camminava dagli spogliatoi a un ascensore mentre veniva bloccato dai funzionari della sicurezza.

Durante la partita, la presenza di Hamlin è stata annunciata tramite il sistema di diffusione sonora dello stadio, attirando gli applausi della folla all’Haymark Stadium. La CBS ha mostrato un video di Hamlin che amplifica la folla facendo il suo gesto a forma di cuore con le mani e invitando il pubblico a fare rumore alzando le braccia.

Con una costante nevicata nella parte occidentale di New York e tutti i sentimenti inclinati verso i Bills, I bengalesi sono usciti forti dal cancello. Un paio di passaggi di touchdown di Joe Burrow hanno dato a Cincinnati un vantaggio iniziale di 14-0, ei Bengals hanno preso un vantaggio di 17-7 nel primo tempo.

I Bengals hanno mantenuto un comodo vantaggio, portandosi in vantaggio di 14 punti nel quarto quarto, mentre la difesa di Cincinnati ha soffocato l’attacco di Buffalo per tutta la partita. L’attacco di Bills non ha potuto guadagnare slancio ed è riuscito a raggiungere la end zone solo una volta nel gioco.

Cincinnati ora avanza per affrontare i Kansas City Chiefs nella partita del campionato AFC. I Chiefs ospiteranno i Bengals all’Arrowhead Stadium domenica prossima con calcio d’inizio alle 18:30 EST.

I San Francisco 49ers hanno sconfitto i Dallas Cowboys 19-12 per passare alla loro seconda partita consecutiva del campionato NFC domenica.

La difesa di San Francisco è uscita oscillante e l’attacco evasivo dei Cowboys si è spento. Il quarterback dei Cowboys Dak Prescott ha lottato contro l’unità, lanciando per 206 yard, un touchdown e due intercettazioni. Uno dei punti luminosi di Dallas in attacco è stato CeeDee Lamb, che ha chiuso con 117 yard in ricezione.

Il quarterback rookie dei 49ers Brock Purdy ha continuato la sua transizione da Mr. È migliorato fino a 7-0 da titolare dopo aver preso il posto di un infortunato Jimmy Garoppolo a metà dicembre. Purdy ha tirato per 214 yard nella vittoria.

Le lotte calci dei Cowboys sembrano essere continuate dalla vittoria della scorsa settimana sui Tampa Bay Buccaneers. Il kicker Brett Maher è partito con un altro inizio difficile, avendo mantenuto il suo punto extra dopo aver saltato quattro tentativi di punti extra la settimana precedente. Maher ha continuato a rimbalzare sul calcio bloccato, calciando due canestri in seguito.

I 49ers andranno ora a Filadelfia per giocare contro gli Eagles nell’NFC Championship Game e avere la possibilità di conquistare il loro posto nel Super Bowl per la seconda volta dal 2019. La partita è in programma domenica prossima alle 15:00 ET.

Il Super Bowl LVII si svolgerà il 12 febbraio allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona.