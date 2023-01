Lo studio indica che il nucleo interno della Terra potrebbe aver smesso di ruotare e potrebbe invertirsi

Iscriviti alla newsletter scientifica Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie di incredibili scoperte, progressi scientifici e altro ancora.





rotazione una terraUna nuova ricerca suggerisce che il nucleo interno potrebbe essersi fermato e potrebbe invertirsi.

La Terra è costituita dalla crosta, dal mantello e dai nuclei interni ed esterni. acciaio Il nucleo interno si trova a circa 3.200 miglia sotto la crosta terrestre ed è separato dal mantello semisolido da un nucleo esterno liquido, che consente al nucleo interno di ruotare a una velocità diversa dalla rotazione della Terra stessa.

Con un raggio di circa 2.200 miglia, il nucleo della Terra le dimensioni di Marte. Consiste principalmente di ferro e nichel e contiene circa un terzo della massa terrestre.

Nella ricerca pubblicata sulla rivista Scienze Naturali della Terra Lunedì, Yi Yang, ricercatore associato presso l’Università di Pechino, e Xiaodong Song, professore ordinario presso l’Università di Pechino, hanno studiato le onde sismiche dei terremoti che hanno attraversato il nucleo interno della Terra lungo percorsi simili dagli anni ’60 per dedurre quanto velocemente il nucleo interno sta girando. .

Hanno detto che quello che hanno trovato era inaspettato. Dal 2009, registrazioni sismiche effettuate in precedenza cambiato nel tempo, Mostra una leggera differenza. Dissero che questo indicava che la rotazione del nucleo interno si era fermata.

“Mostriamo osservazioni sorprendenti secondo cui il nucleo interno ha quasi smesso di ruotare nell’ultimo decennio e potrebbe essere invertito”, hanno scritto nello studio.

“Quando guardi al decennio tra il 1980 e il 1990, vedi un cambiamento evidente, ma quando vedi dal 2010 al 2020, non vedi molti cambiamenti”, ha aggiunto Song.

La rotazione del nucleo interno è guidata dal campo magnetico generato nel nucleo esterno e bilanciata dagli effetti gravitazionali del mantello. Sapere come ruota il nucleo interno potrebbe far luce su come questi strati e altri processi interagiscono nelle profondità della Terra.

Tuttavia, la velocità di questa rotazione, e se è variabile, è in discussione, ha detto Hrvoje Tkalczyk, un geofisico dell’Australian National University che non è stato coinvolto nello studio,

“Il nucleo interno non si ferma completamente”, ha detto. Ha detto che i risultati dello studio “significano che il nucleo interno è ora più sincronizzato con il resto del pianeta rispetto a dieci anni fa, quando girava un po’ più velocemente”.

“Non succede nulla di catastrofico”, ha aggiunto.

Song e Yang sostengono che, in base ai loro calcoli, un piccolo squilibrio nelle forze elettromagnetiche e gravitazionali potrebbe rallentare e persino invertire la rotazione del nucleo interno. Ritengono che questo faccia parte di un ciclo di sette decadi e che il punto di svolta precedente a quello che hanno rilevato nei loro dati per il 2009/10 sia avvenuto all’inizio degli anni ’70.

“L’analisi dei dati nello studio è solida”, ha affermato Tkalcik, autore di Earth’s Inner Core: Revealed by Observed Seismology. Tuttavia, i risultati dello studio “devono essere presi con cautela” perché “sono necessari più dati e metodi innovativi per far luce su questo intrigante problema”.

Song e Yang hanno convenuto che erano necessarie ulteriori ricerche.

Tkalcic, che dedica un intero capitolo del suo libro alla circolazione del nucleo interno, ha suggerito che il ciclo del nucleo interno sia ogni 20 o 30 anni, invece dei settanta suggeriti nell’ultimo studio. Ha spiegato perché si sono verificate tali differenze e perché era così difficile capire cosa stesse accadendo nelle regioni interne del pianeta.

“I corpi dei nostri studi sono sepolti a migliaia di chilometri sotto i nostri piedi”, ha detto.

“Usiamo metodi di inferenza geofisica per dedurre le caratteristiche interne della Terra, e bisogna fare attenzione fino a quando i risultati interdisciplinari confermeranno le nostre ipotesi e quadri concettuali”, ha spiegato.

“Puoi pensare ai sismologi come ai medici che studiano gli organi interni dei corpi dei pazienti con attrezzature imperfette o limitate. Quindi, nonostante i progressi, la nostra immagine dell’interno della Terra è ancora nebulosa e siamo ancora nella fase di scoperta”.