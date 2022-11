L’ucraino Kherson corre per ripristinare energia e acqua dopo il ritiro della Russia

La situazione umanitaria a Kherson è “estremamente difficile” – ufficiale

Le autorità stanno lavorando per ripristinare i servizi vitali

La gioia si mescola alle preoccupazioni per l’acqua e l’energia per i residenti di Kherson

I residenti raccontano le violazioni commesse dalle forze di occupazione

I combattimenti imperversano a Donetsk e nelle regioni orientali di Luhansk

Kherson, Ucraina (Reuters) – Le società di servizi pubblici di Kherson stanno lavorando per ripristinare le infrastrutture vitali danneggiate e minate dalla diserzione delle forze russe, hanno detto domenica funzionari regionali, con la maggior parte delle case nella città dell’Ucraina meridionale ancora senza elettricità e acqua.

Con loro gioia, alcuni cittadini raccontarono i maltrattamenti subiti dai russi durante la loro occupazione di Kherson.

Il governatore della regione di Kherson, Yaroslav Janusevich, ha affermato che le autorità hanno deciso di mantenere il coprifuoco dalle 17:00 alle 8:00 e di impedire alle persone di lasciare o entrare nella città come misura di sicurezza.

“Il nemico ha distrutto tutti gli obiettivi delle infrastrutture critiche”, ha detto Yanusvich alla televisione ucraina. “Stiamo cercando di incontrarci tra pochi giorni e (dopo) apriremo la città”, ha detto.

Le forze ucraine hanno raggiunto il centro di Kherson venerdì dopo che la Russia ha ceduto l’unica capitale regionale che aveva catturato dall’inizio dell’invasione a febbraio. Il ritiro è stata la terza grande ritirata russa nella guerra e la prima a comportare la cessione di una città occupata così grande di fronte a un grande contrattacco ucraino che ha ripreso parti dell’est e del sud.

Domenica, gli scambi di artiglieria hanno risuonato sulla città ma non sono riusciti a smorzare la folla di residenti esultanti e sbandieratori riuniti di fronte al freddo dell’incontro nella piazza principale di Kherson. La folla ha cercato di captare i segnali dei cellulari dalle stazioni di terra Starlink sui veicoli militari ucraini.

“Siamo felici ora, ma abbiamo tutti paura dei bombardamenti dalla riva sinistra”, ha detto la cantante Yana Smirnova, 35 anni, indicando i cannoni russi sul lato orientale del fiume Dnipro vicino alla città.

Smirnova ha detto che lei e le sue amiche dovevano prendere l’acqua dal fiume per fare la doccia e tirare lo sciacquone, e solo pochi residenti hanno avuto la fortuna di avere generatori che pompano acqua dai pozzi.

Le autorità locali hanno affermato che la maggior parte della città mancava di elettricità o acqua. Yury Sobolevsky, primo vicepresidente del Consiglio regionale di Kherson, ha detto alla televisione ucraina che anche mentre le autorità stavano lavorando per ripristinare i servizi critici, la situazione umanitaria è rimasta “estremamente difficile”.

“I nostri figli e le nostre figlie”

Ma alcuni festaioli nella piazza principale di Kherson hanno detto che i problemi impallidivano rispetto alla gioia di vedere le truppe ucraine entrare in città.

“Quando abbiamo visto il nostro esercito, tutti i problemi con acqua ed elettricità erano scomparsi”, ha detto Yana Shaposhnikova, 36 anni, stilista di abbigliamento. “E le esplosioni non sono così spaventose. I nostri ragazzi e ragazze (soldati) sono qui. Quindi non è spaventoso”.

I funzionari hanno segnalato alcuni primi progressi nel riportare la vita alla normalità in città.

Il consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, Kirillo Tymoshenko, ha dichiarato sull’app di messaggistica Telegram che la connessione cellulare è già funzionante nel centro della città, mentre il capo delle ferrovie ucraine ha affermato che i servizi ferroviari per Kherson dovrebbero riprendere questa settimana.

[1/9] I bambini festeggiano dopo il ritiro della Russia da Kherson nel centro di Kherson, in Ucraina, il 13 novembre 2022. REUTERS/Valentin Ogirenko

I residenti hanno detto che i russi si sono ritirati gradualmente nelle ultime due settimane, ma che la loro partenza finale è diventata chiara solo quando le prime forze ucraine sono entrate a Kherson giovedì.

“È stata una cosa graduale”, ha detto Alexei Sandakov, 44 anni, un videografo. “Prima è andata la polizia speciale. Poi la polizia regolare e la sua direzione. Poi hai iniziato a vedere meno soldati nei supermercati e poi i loro veicoli militari si sono allontanati”.

Diversi residenti intervistati da Reuters hanno affermato di aver cercato di ridurre i contatti con i russi e di essere a conoscenza di persone arrestate e maltrattate per aver mostrato qualsiasi espressione di patriottismo ucraino.

Reuters non è stata immediatamente in grado di verificare questi account.

La Russia ha negato le violazioni contro i civili o gli attacchi ai civili dall’inizio della guerra.

“Abbiamo dovuto seppellire la nostra bandiera (ucraina) sottoterra”, ha detto Shaposhnikova, che indossava un cappellino da baseball per i New York Yankees. “Se indossi qualcosa di giallo e blu (colori nazionali ucraini), potresti essere fucilato o invitato in uno scantinato dove verrai torturato”.

Ha detto che la polizia russa aveva arrestato un suo amico che era un volontario che forniva aiuti umanitari in aree remote. Shaposhnikova ha detto che l’hanno portata in una prigione sotterranea e l’hanno privata del sonno per tre giorni mentre veniva interrogata, e ha chiesto di sapere se stava rivelando le loro posizioni all’esercito ucraino.

Sandakov ha detto che le forze russe hanno saccheggiato le case dei soldati ucraini che avevano lasciato la città prima di catturare la città e avrebbero perquisito i corpi dei giovani che passavano attraverso i posti di blocco alla ricerca di tatuaggi di gruppi nazionalisti ucraini.

La Reuters non è stata in grado di verificare in modo indipendente questi commenti.

Ucraina orientale

Il ministero della Difesa ucraino ha dichiarato di aver riconquistato 179 insediamenti e 4.500 chilometri quadrati (1.700 miglia quadrate) lungo il fiume Dnipro dall’inizio della settimana.

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha riferito che sono proseguiti pesanti combattimenti lungo il fronte orientale nelle regioni di Donetsk e Luhansk.

Nel suo aggiornamento quotidiano, lo stato maggiore ha affermato che nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno respinto gli attacchi russi contro diversi insediamenti nelle due regioni.

Zelensky ha attribuito il successo dell’Ucraina a Kherson e altrove in parte alla dura resistenza nella regione di Donetsk nonostante i ripetuti attacchi russi.

“C’è solo l’inferno”, ha detto sabato. “Ci sono battaglie molto feroci ogni giorno”.

(Copertura) Di David Ljungrn, Jonathan Landay, Gleb Garanich e Pavel Politiuk.

