La rumorosa svolta della Cina su Covid non sarà una soluzione immediata | Cina

Dalla tolleranza zero al “lascialo strappare”. Non solo la Cina ha cambiato idea su come affrontare il covid, ma ha giustiziato la madre di tutti Inversioni a U In risposta al rallentamento della crescita e all’aumento dei disordini civili in rigidi blocchi.

Se Pechino si aspetta una spinta economica immediata dall’abbandono dei suoi severi controlli, si sbaglia. Ci sarà un dividendo di crescita dal cambiamento di politica, ma le condizioni della seconda economia più grande del mondo peggioreranno prima di migliorare, e arriverà almeno la prossima primavera prima che l’allentamento delle restrizioni cominci a pagarlo.

Nel frattempo, Cina Potrebbero affrontare una recessione tecnologica questo inverno poiché i lavoratori restano a casa per paura del contagio, lasciando le fabbriche a corto di personale. Quasi tutti i paesi che sono passati dai blocchi all’approccio “dobbiamo imparare a convivere con Covid” hanno subito un esodo di infezioni in aumento e la Cina sta seguendo lo stesso schema.

Le persone cambiano comportamento perché hanno il virus o perché pensano di poter essere infettate. L’uso della metropolitana a Pechino, dove l’aumento dei casi è stato più marcato, è del 20% rispetto ai livelli pre-pandemia.

Guardando la posizione della Cina in quanto tale Il più grande esportatore al mondo Della merce, gli effetti sono evidenti. Le aziende si troveranno ad affrontare una carenza di dipendenti. I livelli di produzione diminuiranno e le strozzature della catena di approvvigionamento si intensificheranno, aumentando la pressione inflazionistica nei paesi sviluppati come il Regno Unito. Le pressioni sul costo della vita si ritireranno più lentamente di quanto farebbero altrimenti.

“È probabile che i ricoveri di massa scatenino un nuovo attacco di paura per i consumatori e le imprese e limitino ulteriormente l’economia cinese, mentre la prospettiva di nuovi massimi della catena di approvvigionamento potrebbe prolungare il dolore ai prezzi che si avverte nei paesi di tutto il mondo”.

Mark Williams, capo economista in Asia per la società di consulenza Capital economiaSi stima che l’economia cinese si contrarrà del 2,5% quest’anno e si espanderà del 2% l’anno prossimo, ben lontana dai tassi di crescita annuale a due cifre raggiunti un decennio fa.

“Per l’economia, la riapertura è stata finora completamente negativa”, afferma. “L’attivismo è stato scoraggiante per la maggior parte dell’anno scorso perché la paura di essere costretti alla quarantena ha tenuto le persone nelle loro case. La paura della quarantena ora ha lasciato il posto alla paura del contagio, e il bilancio economico è ancora peggiore».

Se, come previsto, le infezioni raggiungeranno il picco entro il prossimo mese o giù di lì, l’esperienza di altri paesi è che ci vuole tempo perché le persone si sentano abbastanza sicure da riprendere la loro vita normalmente. L’attività si riprenderà completamente solo all’inizio della primavera.

Nel complesso, gli analisti ritengono che questo cambiamento porterà a una crescita cinese più forte e a una ripresa del commercio globale. “C’è molta incertezza su quanta interruzione causerà un’ondata di uscita di infezioni”, ha affermato David Rees, esperto di mercati emergenti presso Schroders. “Ma alla fine, l’allentamento delle restrizioni Covid rilascerà il freno a mano che ha frenato l’attività e consentirà un migliore trasferimento del sostegno politico esistente.” “.