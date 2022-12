Annunciato il ritorno di Risks of Rain per Switch, PC

Distribuzione del cambio e sviluppatore giochi vagabondi annunciare rischio di ritorno della pioggiauna versione potenziata e migliorata dell’originale rischio pioggia per converte E il pc (vapore). Sarà lanciato nel 2023.

Di seguito una panoramica del gioco, tramite file Pagina Steam:

Progettato con cura, magnificamente ridisegnato e caricato con nuovi modi di giocare-rischio pioggia È tornato ed è più bello che mai! Immergiti in un mondo iconico roguelike Pieno di combinazioni di bottino uniche, sopravvissuti completamente nuovi e revisionati multiplayere altro ancora!

Scopri nuovi modi di giocare

Affina le tue abilità e abilità, scopri nuovi sopravvissuti e tuffati in round progressivamente più forti! Scopri i segreti dell’antico design dormiente sotto la superficie di Petrichor V. Cerca sotto ogni ceppo, pietra e Gup per trovare nuovi modi di giocare!

15 sopravvissuti da padroneggiare

Molti sopravvissuti sono fuggiti dal misterioso attacco alla tua nave. Tira i dadi e consegna fredda giustizia mentre Chef ritorna, rimani in prima linea e proteggi la tua squadra come Enforcer, o traccia un percorso da fango tossico come mostro viola preferito da tutti: Acrid! Crea nuovi percorsi da esplorare con 15 sopravvissuti unici, ognuno con nuove abilità da padroneggiare. Due nuovissimi sopravvissuti fanno il loro debutto in rischio di ritorno della pioggia.

Gioca da solo o riunisci il tuo equipaggio

Scendi sul tetto da solo o con la tua squadra! Scegli i sopravvissuti che completano i punti di forza e di debolezza l’uno dell’altro, oppure vai avanti e scegli chi ha le pistole più grandi (spoiler: è il caricatore). Con un massimo di quattro giocatori online e divano cooperativaNon sei solo in questa battaglia.

rischio di ritorno della pioggia Presenta servizi multiplayer nuovi e migliorati per garantire che l’unica cosa che separa la sopravvivenza del tuo equipaggio siano le folle sempre crescenti di Petrichor V.