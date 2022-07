Si dice che AMD amplierà la gamma di CPU AM4 Ryzen con una nuova cache 3D e chip di bassa qualità

AMD non ha finito AM4, è fatto confermato stessi, ma cosa intende fare esattamente la squadra rossa mentre avanza con la piattaforma? Bene, la risposta sarebbe espanderlo con più CPU Ryzen con 3D V-Cache e opzioni di fascia bassa.

Piani di longevità AM4 di AMD: più Ryzen 3D V-Cache e opzioni di fascia bassa in lavorazione?

era lì Voci varie Cosa sta pianificando AMD con la sua piattaforma AM4 ora che l’azienda ha introdotto la sua piattaforma AM5. AM5 è la via da seguire Processori Ryzen 7000 con quattro core E supporto per DDR5/PCIe 5.0. Ma AMD sa che la stragrande maggioranza della sua base di utenti non passerà ancora ad AM5. In quanto tale, AMD ci ha fornito un teaser di cosa aspettarsi sulla piattaforma con Ryzen 7 5800X3D e diverse opzioni chiave di Ryzen 5000. Sulla base delle ultime indiscrezioni, sembra che vedremo più di questa azione in arrivo sulla piattaforma AM4 nei prossimi mesi.

In futuro ci saranno anche nuovi prodotti AM4 di qualità inferiore. – Greymon55 (@greymon55) 28 giugno 2022

trapelato Grimon 55, afferma che le voci sulla configurazione di AMD non uno, ma diversi prodotti Zen 3D sotto il marchio AM4 sono vere e ci saranno ulteriori informazioni in arrivo questo mese. Nota come viene menzionato solo Zen 3D, il che significa che avremo nuove CPU all’interno della famiglia Ryzen 5000. Il 5800X3D di AMD si basa sul 5800X con cache aumentata e mantiene il design a 8 core/16 thread.

Le seguenti aggiunte saranno probabilmente basate su Ryzen 5 5600X, Ryzen 9 5900X e Ryzen 9 5950X. Non possiamo dire quale SKU riceverà l’elaborazione 3D V-Cache, ma il 5600X3D sarà un singolo chip CCD V-Cache, che offre fino a 32 MB L3 + 64 MB LLC (V-Cache). Le parti Ryzen 9 avranno teoricamente due CCD V-Cache con 64 MB di L3 + 128 MB di LLC (V-Cache) o 64 MB di ciascun CCD per un totale di 192 MB di cache. Se aggiungi anche 8 MB di L2, ottieni un totale di 200 MB di cache L3.

Ora il percorso interessante che AMD potrebbe intraprendere con la parte V-Cache di Ryzen 9 è quello di introdurre un CCD con V-Cache e uno senza di essa per un totale di 128MB di cache. Questo è ancora il 33% in più di cache rispetto a 5800X3D e dovrebbe comportare ottimi numeri di prestazioni di gioco. Ma come accennato in precedenza, non possiamo confermare se una tale SKU esiste o meno, ma solo che AMD potrebbe lavorarci. Per le parti inferiori, è possibile che AMD preveda di sostituirle Chip Ryzen 4000 Renoir-X Con i chip Cezanne-X della famiglia Ryzen 5000. Un Cezanne-X con un core Zen 3 offrirà prestazioni migliori e fornirà una buona opportunità per la squadra rossa di competere contro CPU economiche di Intel Alder Lake e Raptor Lake fino a quando Zen 4 funziona.

Le CPU 3D V-Cache Ryzen 5000 consentiranno agli utenti su AM4 di ottenere qualcosa di nuovo senza dover cambiare completamente la loro piattaforma per migrare ad AM5. Con ciò, riceverà anche AM5 Aggiornamento della formazione Zen 4 V-Cache Entro la fine di quest’anno, dando ai giocatori appassionati la possibilità di restare con la loro attuale configurazione AM4 e utilizzare la parte Zen 3D o fare di tutto nella gamma premium di Zen 4D.

Confronto tra generazioni di CPU desktop AMD:

Famiglia di CPU AMD Nome in codice Processo del processore Core/thread del processore (massimo) TDP (massimo) un programma scivoli del podio Supporto della memoria Supporto PCIe pubblicazione Ryzen 1000 Cresta sommitale 14 nm (Zen 1) 8/16 95 watt AM4 serie 300 DDR4 – 2677 Generazione 3.0 2017 Ryzen 2000 Cresta Pinnacolo 12 nm (Zen+) 8/16 105 W AM4 400. serie DDR4-2933 Generazione 3.0 2018 Ryzen 3000 Matisse 7 nm (Zen 2) 16/32 105 W AM4 500. serie DDR4 – 3200 Generazione 4.0 2019 Ryzen 5000 Vermeer 7 nm (Zen 3) 16/32 105 W AM4 500. serie DDR4 – 3200 Generazione 4.0 2020 Ryzen 5000 3D Warhol? 7 nm (Zen 3D) 8/16 105 W AM4 500. serie DDR4 – 3200 Generazione 4.0 2022 Ryzen 7000 Raffaello 5 nm (Zen 4) 16/32 170 watt AM5 600. serie DDR5-5200/5600? Generale 5.0 2022 Ryzen 7000 3D Raffaello 5 nm (Zen 4) 16/32? 105-170 W AM5 600. serie DDR5-5200/5600? Generale 5.0 2023 Ryzen 8000 Granito 3 nm (Zen 5)? Essere annunciato Essere annunciato AM5 serie 700? DDR5-5600+ Generale 5.0 2024-2025?

