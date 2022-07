Agenzia di monitoraggio gratuita NBA 2022: Zach LaVine ottiene il supermax; da Galen Bronson ai Knicks; Celtics ha aggiunto Danilo Galinari

Getty Images



La NBA Free Agency è in corso e si sta muovendo a un ritmo veloce. A partire da giovedì sera, squadre e giocatori potranno ufficialmente iniziare a negoziare i nuovi contratti. Tuttavia, i fan della NBA non hanno dovuto aspettare così a lungo per alcune notizie importanti. Poche ore prima dell’apertura di Free Agency, Kevin Durant Ordine commerciale lontano da Reti di Brooklyn. L’ordine KD invia onde d’urto in tutto il campionato e avere uno dei migliori giocatori di basket nel blocco di scambio determinerà il numero di squadre in corsa in questa stagione.

Zach LaVine e The Bulls hanno concordato un accordo Supermax quinquennale da $ 215 milioni per tornare a Chicago, mentre Bradley Beal ha raggiunto un accordo Supermax quinquennale da $ 251 milioni con i Wizards. James Harden è ancora disponibile, ma dovrebbe firmare nuovamente con i 76ers.

Nel frattempo, secondo quanto riferito, Galen Bronson ha accettato un accordo quadriennale da 104 milioni di dollari New York Knicks. Inoltre, l’ex giocatore numero 1 in assoluto potrebbe lasciare Deandre Ayton soli quest’estate. Calabroni Nel frattempo, Forward Miles Bridges è un free agent limitato Ma mercoledì è stato arrestato a Los Angeles.

Stai cercando di tenere traccia di importanti decisioni di free agent in un unico posto? CBS Sports ti copre con il tracker gratuito dell’agenzia NBA 2022. Segui le ultime mosse di seguito.

Agenzia di monitoraggio gratuita NBA 2022