L’uragano Hon porta forti piogge e venti dannosi sulla Big Island delle Hawaii

L’uragano Hon si sta “gradualmente” allontanando dalla Big Island, ma continuerà a portare forti venti e piogge diffuse nell’area, secondo un aggiornamento di domenica pomeriggio del National Hurricane Center.

Hoan si è rafforzato trasformandosi in un uragano durante la notte mentre si avvicinava alla Big Island. Domenica pomeriggio, Hoan ha registrato venti massimi sostenuti di 85 mph, diventando una tempesta di categoria 1 mentre si spostava a circa 90 miglia a sud-sud-ovest di Kona.

L’Hurricane Center ha detto che Hoan si stava muovendo verso ovest a 8 mph e avrebbe continuato in quella direzione per i prossimi giorni, forse guadagnando velocità. Nello stato delle Hawaii resta in vigore l’allerta tempesta tropicale.

I residenti dell’isola potrebbero vedere da 6 a 12 pollici di pioggia, con ulteriori 3-6 pollici sui pendii esposti a sud, che potrebbero portare ad inondazioni. Il centro uragani ha detto che domenica sull’isola potrebbero verificarsi surf “pericolosi per la vita”.

La maggior parte dell’isola, comprese Hilo e Waimea, rimane sotto allerta per inondazioni improvvise fino alle 12:15 ora locale, ha detto il centro uragani.

All’aeroporto internazionale di Hilo, alcuni voli vengono cancellati e le compagnie aeree prendono “decisioni caso per caso” su quali decolleranno, secondo il Dipartimento dei trasporti delle Hawaii.

NBC News ha trovato video sui social media della Big Island che mostrano alberi che tremano al vento in mezzo a una forte pioggia.

Più di 21.300 clienti di servizi pubblici erano senza elettricità nella Big Island delle Hawaii domenica pomeriggio. PowerOutage.US.