La spinta di Biden-Harris per le auto elettriche subisce un duro colpo dopo che Ford si allontana dal piano delle auto elettriche: “Indesiderabili e impraticabili”

L’industria automobilistica si sta allontanando dall’introduzione dei veicoli elettrici a favore delle opzioni ibride, segnalando ulteriori sconfitte per gli sforzi dell’amministrazione Biden-Harris di imporre la vendita di veicoli elettrici agli acquirenti americani.

Ford ha annunciato la scorsa settimana che il colosso automobilistico sta cambiando la sua strategia sui veicoli elettrici e si sta allontanando dai piani per produrre un SUV a tre file completamente elettrico, preferendo invece creare veicoli ibridi per la sua prossima offerta di SUV a tre file.

“Il nostro obiettivo qui è trasformare Ford in un’azienda a maggiore crescita, con margini più elevati, con maggiore efficienza del capitale e più duratura”, ha dichiarato mercoledì mattina John Lawler, vicepresidente e direttore finanziario di Ford, in una conferenza stampa .” “E se non è redditizio, in base alla posizione del cliente nel mercato, faremo perno, modificheremo e prenderemo quelle decisioni difficili.”

L’annuncio è un duro colpo per le iniziative di sinistra relative ai veicoli elettrici, molte delle quali Harris ha promosso negli ultimi tre anni e mezzo del suo mandato come vicepresidente.

“È assolutamente chiaro che gli sforzi del governo federale per imporre a tutti i veicoli elettrici erano indesiderabili e impraticabili. Gli ordini imposti agli americani sotto Biden-Harris smantelleranno ciò che resta della base industriale del Michigan, distruggeranno posti di lavoro americani e ci renderanno più dipendenti dai comunisti. Cina”, ha detto a Fox News Digital Tom Barrett, un candidato repubblicano al Congresso per il Michigan, in risposta alla mossa della Ford con sede a Dearborn la scorsa settimana. “Al Congresso, continuerò la mia lotta per proteggere i diritti dei consumatori di acquistare un veicolo che soddisfi le loro esigenze e il budget della loro famiglia, non l’agenda di ingegneria sociale dei burocrati di Washington”.

Fox News Digital ha esaminato il record e il coinvolgimento di Harris nella promozione e nei programmi dei veicoli elettrici durante il suo mandato come vicepresidente e ha scoperto che il democratico ha avuto un ruolo significativo nel promuovere la fine dei tradizionali veicoli a gas. Harris è salito in cima alla lista presidenziale democratica il mese scorso, dopo che il presidente Biden ha abbandonato la corsa a causa delle crescenti preoccupazioni sulla sua acutezza mentale all’età di 81 anni.

Ritornando alla sua carriera al Senato, Harris è stata una dei firmatari originali della legislazione del Green New Deal del 2019 introdotta dalla deputata Alexandria Ocasio-Cortez e dal senatore Edward Markey, che ha lavorato per creare un progetto per la transizione della nazione al 100% “ energia pulita” entro il 2040. Questa misura ha fallito al Senato.

Dopo che Biden-Harris ha vinto le elezioni del 2020, Harris ha continuato a guidare iniziative sul cambiamento climatico, in particolare assumendosi la responsabilità del programma Clean School Bus. Il programma sostenuto dall’EPA è stato creato quasi tre anni fa come parte del disegno di legge sulle infrastrutture del 2021 dell’amministrazione Biden, stanziando 5 miliardi di dollari al programma. Da allora, l’EPA ha assegnato sovvenzioni per 1 miliardo di dollari per contribuire alla consegna di quasi 2.500 scuolabus elettrici ai distretti scolastici di tutto il Paese.

Il governo federale ha elogiato Harris e l’amministratore dell’Environmental Protection Agency Michael S. Regan era il leader del programma, ma secondo i dati del Dipartimento dei trasporti di Washington ha consegnato solo 60 scuolabus alimentati da elettricità o propano a basse emissioni. Free Beacon è stato segnalato l’ultima volta mese.

“Ogni giorno di scuola, 25 milioni di bambini utilizzano il più grande mezzo di trasporto pubblico della nostra nazione: lo scuolabus. La stragrande maggioranza di questi autobus funziona a diesel, esponendo studenti, insegnanti e autisti di autobus all’inquinamento atmosferico tossico”, ha detto Harris del programma. all’inizio di questo mese. “Oggi annunciamo un finanziamento di quasi 1 miliardo di dollari per autobus scolastici puliti in tutto il Paese. Nell’ambito del nostro lavoro per affrontare la crisi climatica, il finanziamento storico che annunciamo oggi è un investimento nei nostri figli, nella loro salute e nella loro istruzione. Inoltre, rafforza la nostra economia investendo nel settore manifatturiero americano e nella forza lavoro americana”.

Nel bel mezzo dell’implementazione del piano degli autobus, Harris si è trovata in un momento virale nel 2022, quando ha visitato una scuola di Seattle per promuovere il programma e ha parlato del suo amore per gli scuolabus gialli – commenti che sono stati poi ridicolizzati sui social media.

“A chi non piace uno scuolabus giallo, vero? Puoi alzare la mano se ti piace uno scuolabus giallo? Molti di noi andavano a scuola sullo scuolabus giallo, giusto? Fa parte della nostra esperienza di crescita. È parte della nostalgia.” “Ricordi dell’eccitazione e della gioia di andare a scuola per stare con il tuo insegnante preferito, per stare con i tuoi migliori amici e per imparare. Lo scuolabus ci porta lì”, ha detto Harris nelle sue osservazioni sconclusionate.

I critici si sono affrettati a rispondere che i democratici “non possono davvero lasciare… [Harris] Parla di qualsiasi cosa.

“I democratici hanno nascosto Kamala, ma lei ha appena tenuto una conferenza stampa e ha parlato di scuolabus gialli, oh mio Dio, non possono davvero lasciarla parlare pubblicamente di nulla”, scrisse all’epoca su X il fondatore di OutKick, Clay Travis.

“Selina Meyer”, ha twittato lo scrittore Eddie Scarry di The Federalist, riferendosi al personaggio di Julia Louis-Dreyfus nella commedia della HBO “Veep”.

“Trova qualcuno che ti ami tanto quanto Kamala Harris ama i diagrammi di Venn e gli scuolabus gialli”, ha twittato l’attivista repubblicano Matthew Voldy.

Anche la collaboratrice della CNN Mary Katherine Hamm ha scherzato: “Per favore canta ‘Wheels on the Bus, per favore canta ‘Wheels on the Bus'”.

In un altro momento diventato virale, Harris è stato filmato mentre cantava goffamente “Le ruote dell’autobus stanno girando”.

Harris ha anche il compito di contribuire a guidare il piano d’azione per la ricarica dei veicoli elettrici del dicembre 2021, per garantire che il 50% delle vendite di auto siano veicoli elettrici entro il 2030. Quest’anno l’amministrazione Biden-Harris ha ulteriormente inasprito il piano con uno dei più significativi normative sul clima nella storia degli Stati Uniti – che imporranno che la metà di tutte le nuove auto e camion venduti nel 2030 siano elettrici.

“Insieme abbiamo compiuto progressi storici”, ha dichiarato Biden a marzo riferendosi al piano. “Centinaia di nuove fabbriche ampliate in tutto il Paese. Centinaia di miliardi in investimenti privati ​​e migliaia di posti di lavoro ben retribuiti. Raggiungeremo il mio obiettivo per il 2030″. e avanzare rapidamente negli anni a venire.”

Il programma federale da 7,5 miliardi di dollari, che faceva parte della legge sulle infrastrutture del 2021, mirava a installare mezzo milione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici in tutto il Paese, ma a maggio aveva prodotto solo otto stazioni di ricarica federali.

Lo scorso maggio, il ministro dei trasporti Pete Buttigieg ha affrontato il problema della carenza di stazioni di ricarica nel programma “Face the Nation” della CBS, quando la conduttrice Margaret Brennan gli ha chiesto perché fossero installate solo otto stazioni.

“Ora, per realizzare un caricabatterie, non è sufficiente collegare un piccolo dispositivo a terra. C’è il lavoro sui servizi pubblici, e questo rappresenta anche una nuova categoria di investimenti federali. Ma stiamo lavorando con ciascuno dei 50 stati,” ha detto il segretario.

“Sette o otto, comunque?” Disse Brennan, ridendo.

“Ancora una volta, entro il 2030, ci saranno 500.000 caricabatterie. E ora il primo lotto di caricabatterie è in fase di costruzione”, ha detto Buttigieg.

I leader dell’industria automobilistica sostengono da tempo che la spinta dei democratici – in particolare dell’amministrazione Biden-Harris – verso i veicoli elettrici è stata attuata troppo rapidamente ed è probabile che fallisca.

Ad aprile, Bob Lutz, ex amministratore delegato di Ford, Chrysler e General Motors, ha dichiarato a Fox Digital: “Il problema con l’intero movimento dei veicoli elettrici è che dietro di esso c’è un’enorme quantità di pubblicità, in gran parte da parte di quello che io chiamo il mainstream liberale. media, che afferma: “Sembra che la prossima macchina di tutti sarà un’auto elettrica e ovviamente il governo lo stava spingendo, a causa delle loro politiche sul cambiamento climatico, e ciò non sarebbe mai accaduto”.

“E sì, è arrivato troppo presto e troppo in fretta”, ha aggiunto.

All’inizio di quest’anno, i dati hanno rilevato che i veicoli elettrici stavano erodendo il margine di profitto di Ford. Ford Model E, la divisione veicoli elettrici dell’azienda, ha registrato una perdita netta di 4,7 miliardi di dollari lo scorso anno – di cui 1,6 miliardi di dollari nel quarto trimestre – e il CFO di Ford John Lawler ha spiegato durante la conferenza sugli utili della società di febbraio che “il trimestre e l’anno… Impattato dalle difficili dinamiche di mercato e dagli investimenti nei veicoli di prossima generazione”.

Ford, che è il secondo marchio di veicoli elettrici del paese dopo Tesla, ha dichiarato la scorsa settimana, quando ha annunciato il suo cambiamento nella sua strategia sui veicoli elettrici, che avrebbe dovuto affrontare una svalutazione di 400 milioni di dollari su “alcuni beni di produzione di prodotti” per la rottamazione del SUV elettrico.

Fox News Digital ha contattato Ford domenica per ulteriori commenti sul suo futuro con i veicoli elettrici, ma non ha ricevuto immediatamente risposta.

Mentre i democratici continuano a promuovere la spinta frenetica verso i veicoli elettrici, l’ex presidente Trump ha promesso di porre fine al “mandato” dell’amministrazione Biden di aumentare le vendite di veicoli elettrici.

“Metterò fine al mandato dei veicoli elettrici il primo giorno”, ha detto Trump durante la Convention Nazionale Repubblicana a Milwaukee il mese scorso. “Salvando così l’industria automobilistica americana dal completo annientamento, che è ciò che sta accadendo ora, e salvando migliaia e migliaia di clienti americani di dollari per macchina.”

All’inizio di questo mese, Trump ha parlato nuovamente di auto elettriche nella sua intervista con il fondatore di Tesla Elon Musk. Tesla, di proprietà di Musk, è il più grande produttore di auto elettriche del paese. Trump ha spiegato che le auto di Musk sono “fantastiche”, ma che i combustibili fossili sono strettamente legati alla costruzione di auto elettriche e che gli Stati Uniti hanno bisogno di “perforare, tesoro, perforare”.

Fox News Digital ha contattato la campagna Harris per un commento sullo stato dei veicoli elettrici pochi giorni dopo aver accettato la nomina democratica, ma non ha ricevuto immediatamente risposta.

Kristen Altus ed Eric Revell di Fox News hanno contribuito a questo rapporto.