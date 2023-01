Finalmente inizia il servizio LIRR per Grand Central

“Sono entusiasta di guidare il treno. Sono sempre stato un grande fan del treno”, ha detto il signor Hand. “Ma come ho sempre detto, è stato proposto 50 anni fa e 50 anni in ritardo”.

East Side Access è il progetto più grande dell’autorità, uno dei numerosi sforzi di espansione in corso che contribuiscono all’aumento dei costi di costruzione anche se l’MTA deve affrontare un divario di budget di quasi 3 miliardi di dollari entro il 2025, in parte a causa del calo delle entrate del fondo tariffario. Per compensare la perdita di passeggeri, l’autorità sta valutando la possibilità di aumentare l’attuale tariffa base di $ 2,75 a $ 2,90 entro quest’anno e a $ 3,02 nel 2025, anche se eventuali variazioni di prezzo sarebbero precedute da udienze pubbliche e da un voto del consiglio.

L’aumento tariffario non cancellerà l’onere del debito dell’Autorità, lo ridurrà solo a 600 milioni di dollari quest’anno, ei leader del trasporto pubblico vogliono che la città, lo stato o il governo federale colmino tale carenza. La loro richiesta ha ricevuto una tiepida risposta dal Governatore Hochul, che di fatto controlla l’MTA, che pur impegnandosi ad aiutare l’autorità ad affrontare il problema, non ha impegnato pubblicamente alcuna somma. Lo stato svelerà la sua proposta di bilancio statale il 1° febbraio.

Il nuovo servizio di Grand Central aumenterà la capacità nelle ore di punta in un momento in cui molti pendolari che svolgono lavori da colletto bianco lavorano da casa almeno una parte della settimana. Il numero di passeggeri della metropolitana nei giorni feriali si aggira intorno al 65% dei livelli pre-pandemia e le previsioni prevedono che raggiungeranno solo l’80% dei livelli pre-pandemia entro il 2026.

Questi modelli di mobilità in evoluzione hanno posto una crisi per i sistemi di trasporto in tutto il mondo. Funzionari e sostenitori dei trasporti temono che la riduzione dei ricavi dei passeggeri e delle tariffe possa portare a una riduzione del servizio, rendendo il trasporto meno conveniente per il pubblico e, a sua volta, un ulteriore calo dei passeggeri.

Sebbene il calo dei passeggeri abbia contribuito alla crisi finanziaria dell’autorità, era già fortemente indebitata prima della pandemia. Il sistema è stato salvato dallo scioglimento all’inizio degli anni ’80, quando i legislatori gli hanno permesso di emettere obbligazioni. Tuttavia, l’onere del debito dell’autorità è aumentato.

Le spese hanno superato le entrate e l’autorità ha preso in prestito pesantemente per tenere il passo. Il volume del debito a lungo termine in essere emesso dall’autorità è aumentato del 55% tra il 2010 e il 2021, passando a 40,1 miliardi di dollari da 25,8 miliardi di dollari.

Giacomo Barron Contribuire alla redazione dei report.