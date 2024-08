Impronte di dinosauro identiche trovate su entrambe le sponde dell’Oceano Atlantico

Due tipiche tracce di teropodi del bacino di Koum nel Camerun settentrionale. Diritto d’autore: SMU



Un team internazionale di ricercatori guidati dal paleontologo Louis L. Jacobs della Southern Methodist University ha scoperto ora serie identiche di impronte di dinosauri del Cretaceo primitivo in due continenti diversi.

Più di 260 impronte di dinosauri sono state scoperte in Brasile e Camerun, mostrando dove i dinosauri che vivevano sulla terraferma furono in grado di attraversare liberamente il Sud America e l’Africa milioni di anni fa, prima che i due continenti si separassero.

“Abbiamo determinato che questi monumenti erano simili in termini di età. Erano simili anche in termini di contesto geologico e tettonico delle placche. In termini di forme, erano quasi identici”, ha detto Jacobs.

Le impronte sono state trovate incise nell’argilla e nel limo lungo antichi fiumi e laghi a più di 3.700 miglia, o 6.000 chilometri, di distanza. I dinosauri lasciarono queste impronte 120 milioni di anni fa su un singolo supercontinente noto come Gondwana, che si staccò dalla massa terrestre più ampia di Pangea, ha detto Jacobs.

“Una delle connessioni geologiche più piccole e strette tra l’Africa e il Sud America era il gomito del Brasile nord-orientale che delimitava quella che oggi è la costa del Camerun lungo il Golfo di Guinea”, ha spiegato Jacobs. “I due continenti erano collegati lungo questo stretto tratto , in modo che gli animali potessero spostarsi su entrambi i lati di questo collegamento.

Un’impronta di teropodi rinvenuta nel bacino di Sousa, nel Cretaceo inferiore, nel nord-est del Brasile. Fotografia: Ismar de Souza Carvalho



La maggior parte dei fossili di dinosauro sono stati realizzati da dinosauri teropodi tridattili, ha affermato Diana P. Vinyard, ricercatrice associata presso la Southern Methodist University e coautrice dello studio. È anche probabile che alcuni siano stati realizzati da dinosauri sauropodi o ornitischi.

Coautori dello studio includevano Lawrence J. Flynn del Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Umana dell’Università di Harvard e Christopher R. Scottis del Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie della Northwestern University e Ismar de Souza Carvalho dell’Università Federale di Rio de Janeiro e del Center for Geosciences.

Il Museo di Storia Naturale e Scienza del New Mexico ha pubblicato lo studio in onore del defunto paleontologo Martin Lockley, che trascorse gran parte della sua carriera studiando le impronte dei dinosauri.

Una lunga pista di pinguini nel Passo Piedra, bacino di Sousa, conservata nei sedimenti della pianura alluvionale del Cretaceo inferiore. Fotografia: Ismar de Souza Carvalho



Le impronte dei dinosauri raccontano tutta la storia

L’Africa e il Sud America iniziarono a dividersi circa 140 milioni di anni fa, provocando la comparsa di crepe nella crosta terrestre, chiamate fessure, lungo punti deboli preesistenti.

Quando le placche tettoniche sotto il Sud America e l’Africa si allontanarono, il magma del mantello terrestre salì in superficie, creando nuova crosta oceanica mentre i continenti si allontanavano l’uno dall’altro. Alla fine, l’Oceano Atlantico meridionale riempì il vuoto tra i due continenti appena formati.

I segni di alcuni di questi importanti eventi erano evidenti tra i due siti in cui sono state trovate impronte di dinosauri: nella regione di Purburma, nella parte nord-orientale del Brasile, e nel bacino di Koum, nel nord del Camerun. Entrambe le regioni hanno bacini semicircolari – strutture geologiche formatesi durante il rifting quando la crosta terrestre si separa e si formano faglie – e contengono depositi di antichi fiumi e laghi.

Questi depositi, oltre alle tracce dei dinosauri, contengono granuli di polline fossile che indicano un’età fino a 120 milioni di anni.

Secondo Jacobs, prima che il collegamento continentale tra Africa e America del Sud venisse interrotto, nei bacini scorrevano fiumi e si formavano laghi.

“Le piante nutrivano gli erbivori e sostenevano una catena alimentare. I sedimenti fangosi lasciati da fiumi e laghi contengono impronte di dinosauri, comprese quelle di carnivori, documentando che queste valli fluviali potrebbero aver fornito percorsi specifici per la vita per spostarsi attraverso i continenti 120 milioni di anni fa.”

Fornito dalla Southern Methodist University